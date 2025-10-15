Κιλκίς: Ένας νεκρός από πυροβολισμούς έξω από ξενοδοχείο

Δυστυχώς ένα άτομο έχασε τη ζωή του στη διάρκεια συμπλοκής μεταξύ αλλοδαπών στους Εύζωνες, στην περιφερειακή ενότητα του Κιλκίς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έξω από ξενοδοχείο ομάδα αλλοδαπών πυροβόλησε έναν άνδρα.

Ο άνδρας μπήκε μέσα στο ξενοδοχείο όπου και κατέληξε, κατά τις ίδιες πηγές. Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής.

