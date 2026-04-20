Από την Τρίτη 21 Απριλίου 2026 και ώρα 08:00 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων και Ανέργων 2026-2027 της ΔΥΠΑ, το οποίο θα καλύψει 300.000 επιταγές με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα θα αρχίσει στις 18 Μαΐου 2026, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, και θα έχει διάρκεια 13 μηνών.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει σταδιακά, με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των δικαιούχων. Συγκεκριμένα, στις 21 Απριλίου θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση όσοι έχουν ΑΦΜ που λήγει σε 0, στις 22 Απριλίου όσοι λήγει σε 1 και 2, στις 23 Απριλίου όσοι λήγει σε 3 και 4, στις 24 Απριλίου όσοι λήγει σε 5 και 6, στις 25 Απριλίου όσοι λήγει σε 7, 8 και 9, ενώ στις 26 Απριλίου η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για όλους τους ΑΦΜ.

Κοινωνικός τουρισμός 2026: Πού μένεις δωρεάν έως 12 νύχτες

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, οι ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ κατά το προηγούμενο 12μηνο, καθώς και οι άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ με συνεχόμενη ανεργία τουλάχιστον τριών μηνών έως τη λήξη της προθεσμίας.

Τα εισοδηματικά όρια ορίζονται έως 16.000 ευρώ για άγαμους, έως 24.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, και έως 29.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, επίσης με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Τι προσφέρει η επιταγή

Με την επιταγή κοινωνικού τουρισμού, που αντιστοιχεί σε μοναδικό αριθμό για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησης με τον πάροχο, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Για ορισμένες περιοχές ισχύει ενισχυμένο πλαίσιο δωρεάν διαμονής. Συγκεκριμένα, στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο προβλέπονται έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις χωρίς ιδιωτική συμμετοχή, ενώ στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και στη Θεσσαλία εκτός Σποράδων προβλέπονται έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις.

Παράλληλα, επιδοτούνται και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, με τη συμμετοχή των δικαιούχων να ανέρχεται σε 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία τα εισιτήρια είναι δωρεάν. Επίσης, οι τιμές επιδότησης αυξάνονται κατά 20% για τον Αύγουστο, αλλά και για τις περιόδους Χριστουγέννων και Πάσχα, ενώ η αυξημένη επιδότηση ισχύει όλο τον χρόνο για Βόρεια Εύβοια, Έβρο και Θεσσαλία εκτός Σποράδων.

Πώς γίνεται η επιλογή

Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται μέσω μοριοδότησης, με κριτήρια όπως η ιδιότητα ΑμεΑ, η μονογονεϊκότητα, ο αριθμός των παιδιών, το εισόδημα, η πρώτη συμμετοχή ή η μη επιλογή στα δύο προηγούμενα προγράμματα λόγω μοριοδότησης. Για πρώτη φορά, οι πολύτεκνοι γονείς εξαιρούνται από τη διαδικασία μοριοδότησης και συμμετέχουν στο πρόγραμμα εφόσον πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις.

Δεν μπορούν να συμμετάσχουν εργαζόμενοι και άνεργοι που επιδοτούνται από άλλο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για την ίδια περίοδο, καθώς και όσοι, με εξαίρεση ΑμεΑ και πολύτεκνους γονείς, είχαν ήδη λάβει επιταγή στο πρόγραμμα 2025-2026.

Η διαδικασία των αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω gov.gr, στη διαδρομή: Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Αποζημιώσεις και Παροχές – Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ). Αντίστοιχα, οι πάροχοι του προγράμματος, δηλαδή τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρείες, μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από 21 Απριλίου έως 10 Μαΐου 2026 μέσω της ίδιας πλατφόρμας, στη σχετική ενότητα για τους παρόχους. Οι πάροχοι του προηγούμενου έτους εντάσσονται αυτόματα στο Μητρώο Παρόχων, αρκεί να επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά τους.

