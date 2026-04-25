Ο Κοινωνικός Τουρισμός 2026 βρίσκεται στην τελική ευθεία, καθώς σήμερα, Σάββατο 25 Απριλίου, υποβάλλουν αίτηση οι δικαιούχοι των οποίων το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ λήγει σε 7, 8 και 9.

Η πλατφόρμα είναι ένα βήμα πριν κλείσει, ενώ την Κυριακή 26 Απριλίου η διαδικασία θα είναι διαθέσιμη για όλους τους ΑΦΜ.

Το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ αφορά 300.000 εργαζόμενους και ανέργους για την περίοδο 2026-2027 και φέτος θα ξεκινήσει νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, στις 18 Μαΐου 2026, με διάρκεια 13 μηνών.

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Πότε κάνουν αίτηση οι δικαιούχοι

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των δικαιούχων.

Το πρόγραμμα των αιτήσεων έχει ως εξής:

Σάββατο 25 Απριλίου 2026 : ΑΦΜ που λήγουν σε 7, 8 και 9

: ΑΦΜ που λήγουν σε 7, 8 και 9 Κυριακή 26 Απριλίου 2026: Όλοι οι ΑΦΜ

Μέσω του προγράμματος θα διατεθούν 300.000 vouchers, συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ. Κάθε voucher αντιστοιχεί σε έναν μοναδικό αριθμό για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο.

Έως 6 διανυκτερεύσεις με μικρή συμμετοχή

Με την επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα της επιλογής τους από το Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ, έπειτα από συνεννόηση με τον πάροχο.

Η συμμετοχή των δικαιούχων είναι μικρή, ενώ για ορισμένες περιοχές προβλέπονται περισσότερες δωρεάν διανυκτερεύσεις.

Στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν, χωρίς ιδιωτική συμμετοχή.

Στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και στη Θεσσαλία, εκτός των Σποράδων, προβλέπονται έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις.

Αυξημένη επιδότηση τον Αύγουστο, τα Χριστούγεννα και το Πάσχα

Οι τιμές επιδότησης αυξάνονται κατά 20% για τον Αύγουστο, που θεωρείται μήνας αιχμής.

Η ίδια προσαύξηση ισχύει και για την περίοδο των Χριστουγέννων, από 15 Δεκεμβρίου 2026 έως 14 Ιανουαρίου 2027, καθώς και για την περίοδο του Πάσχα, από 23 Απριλίου 2027 έως 9 Μαΐου 2027.

Για τα καταλύματα σε Βόρεια Εύβοια, Έβρο και Θεσσαλία, εκτός Σποράδων, η αυξημένη επιδότηση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Τι ισχύει για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Εκτός από τη διαμονή, το πρόγραμμα επιδοτεί και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Η συμμετοχή των δικαιούχων στα ακτοπλοϊκά ανέρχεται σε 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία τα εισιτήρια είναι δωρεάν.

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Στο πρόγραμμα μπορούν επίσης να συμμετάσχουν ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας, με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ οποτεδήποτε μέσα στο διάστημα των 12 μηνών που προηγούνται της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Δικαιούχοι είναι και άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο αναζητούντων εργασία της ΔΥΠΑ, με συνεχόμενο διάστημα ανεργίας τουλάχιστον 3 μηνών κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας.

Για τους ανέργους ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια:

έως 16.000 ευρώ για άγαμους

έως 24.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί

έως 29.000 ευρώ για μονογονείς, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο

Πώς γίνεται η αίτηση μέσω gov.gr

Οι αιτήσεις για τον Κοινωνικό Τουρισμό 2026 υποβάλλονται μέσω του gov.gr.

Η διαδρομή είναι:

Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Αποζημιώσεις και Παροχές – Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού ΔΥΠΑ

Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με μοριοδότηση, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, όπως η ιδιότητα ΑμεΑ, η μονογονεϊκή οικογένεια, ο αριθμός παιδιών, το εισόδημα και η πρώτη συμμετοχή στο πρόγραμμα ή η μη συμμετοχή στα δύο προηγούμενα προγράμματα λόγω μοριοδότησης.

Η διαδικασία γίνεται με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της ΔΥΠΑ.

Τι αλλάζει φέτος για τους πολύτεκνους

Για πρώτη φορά, οι πολύτεκνοι γονείς εξαιρούνται από τη διαδικασία της μοριοδότησης και συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.

Αντίθετα, δεν μπορούν να συμμετάσχουν εργαζόμενοι και άνεργοι που επιδοτούνται από πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού άλλου φορέα για την ίδια περίοδο.

Επίσης, δεν συμμετέχουν όσοι έλαβαν επιταγή στο πρόγραμμα 2025-2026, με εξαίρεση τα ΑμεΑ και τους πολύτεκνους γονείς.

Τι ισχύει για τους παρόχους

Πάροχοι του προγράμματος είναι τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Οι αιτήσεις των παρόχων υποβάλλονται από τις 21 Απριλίου 2026 έως τις 10 Μαΐου 2026 μέσω του gov.gr.

Η σχετική διαδρομή είναι:

Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Αποζημιώσεις και Παροχές – Πάροχοι Κοινωνικού Τουρισμού

Στο Μητρώο Παρόχων εντάσσονται αυτόματα οι πάροχοι του προηγούμενου έτους, αρκεί να επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

