Κολωνός: Ενας νεκρός σε καραμπόλα πέντε οχημάτων

ΙΧ προσέκρουσε σε  προπορευόμενα οχήματα που είχαν σταματήσει σε φανάρι, στη Λένορμαν, στον Κολωνό.

31 Οκτ. 2025 7:12
Pelop News

Ενα ακόμα τροχαίο δυστύχημα μ’ ένα νεκρό κατεγράφη, αυτή τη φορά μετά από  σύγκρουση πέντε οχημάτων στη Λένορμαν, στον Κολωνό.

Σύμφωνα με πληροφορίες το απόγευμα της Πέμπτης 30/10/2025, αυτοκίνητο που κινούνταν προς την Κηφισίας συγκρούστηκε με τα προπορευόμενα οχήματα, τα οποία είχαν σταματήσει σε φωτεινό σηματοδότη στην οδό Λένορμαν 270, με αποτέλεσμα ο οδηγός να τραυματιστεί θανάσιμα.

Η τροχαία διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος.
