Κολωνός: Ενας νεκρός σε καραμπόλα πέντε οχημάτων
ΙΧ προσέκρουσε σε προπορευόμενα οχήματα που είχαν σταματήσει σε φανάρι, στη Λένορμαν, στον Κολωνό.
Ενα ακόμα τροχαίο δυστύχημα μ’ ένα νεκρό κατεγράφη, αυτή τη φορά μετά από σύγκρουση πέντε οχημάτων στη Λένορμαν, στον Κολωνό.
Σύμφωνα με πληροφορίες το απόγευμα της Πέμπτης 30/10/2025, αυτοκίνητο που κινούνταν προς την Κηφισίας συγκρούστηκε με τα προπορευόμενα οχήματα, τα οποία είχαν σταματήσει σε φωτεινό σηματοδότη στην οδό Λένορμαν 270, με αποτέλεσμα ο οδηγός να τραυματιστεί θανάσιμα.
Η τροχαία διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος.
