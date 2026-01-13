Κοντογεώργης για αγρότες: Πολιτικά κίνητρα πίσω από την άρνηση συμμετοχής σε συναντήσεις

Αιχμές για κομματικές σκοπιμότητες πίσω από την άρνηση ορισμένων αγροτικών εκπροσώπων να συμμετάσχουν στις προγραμματισμένες συναντήσεις άφησε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό «Αθήνα 9,84», με κεντρικό θέμα το αγροτικό ζήτημα.

Όπως ανέφερε, από την έναρξη των αγροτικών κινητοποιήσεων η κυβέρνηση αναγνώρισε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο αγροτικός κόσμος το 2025 και επέδειξε, όπως είπε, πνεύμα ήπιας διαχείρισης και ανοχής, επιδιώκοντας συνεργασία σε όλα τα επίπεδα, ακόμη και με απευθείας διάλογο με τον πρωθυπουργό. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση ανταποκρίθηκε σε σειρά αιτημάτων των αγροτών και προχώρησε σε σχετικές ανακοινώσεις, εκφράζοντας την άποψη ότι, μετά από αυτές τις κινήσεις, δεν υπήρχε λόγος συνέχισης των κινητοποιήσεων από μερίδα αγροτών.

Αναφερόμενος στα διαδικαστικά των συναντήσεων, ο Θανάσης Κοντογεώργης σημείωσε ότι η κυβέρνηση αποδέχθηκε τη διεξαγωγή δύο διαφορετικών συναντήσεων, λόγω διαφωνιών μεταξύ των αγροτικών εκπροσώπων, καθώς και συγκεκριμένο αριθμό συμμετεχόντων. Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, δεν ήταν εφικτή η πραγματοποίηση συνάντησης με 35 άτομα, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, οδήγησε στην αναβολή. Παρά ταύτα, ανακοίνωσε ότι στις 3 το μεσημέρι της ίδιας ημέρας θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του πρωθυπουργού με εκπροσώπους αγροτικών φορέων.

Ο υφυπουργός επανέλαβε ότι «η πόρτα του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης παραμένει ανοιχτή στο σύνολο του αγροτικού κόσμου», υπογραμμίζοντας ότι τα ζητήματα αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες σε όλη τη χώρα. Παράλληλα, τόνισε πως, όταν απευθύνονται επανειλημμένες προσκλήσεις για διάλογο και υπάρχει άρνηση από συγκεκριμένα πρόσωπα, οι συζητήσεις θα συνεχιστούν με όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, επισήμανε ότι δεν μπορεί να συνεχίζεται η διατάραξη της κοινωνικής και οικονομικής λειτουργίας της χώρας, ενώ αναφέρθηκε και στην υποχρέωση της Ελλάδας, εντός του 2026 και πιθανόν του 2027, να καταρτίσει εθνικό σχέδιο για την περιφερειακή ανάπτυξη και συνοχή. Στο πλαίσιο αυτό, έκανε αναφορά στον ρόλο της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και στα προγράμματα ανταγωνιστικότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για τις πολιτικές εξελίξεις, ο Θανάσης Κοντογεώργης σημείωσε ότι, όταν υπάρξει σαφής παρουσίαση προτάσεων και πλαισίου από τη Μαρία Καρυστιανού, τότε θα ανοίξει και η πολιτική συζήτηση. Τέλος, αναφερόμενος στον εκλογικό στόχο της Νέας Δημοκρατίας, επανέλαβε ότι επιδίωξη του κόμματος παραμένει η αυτοδυναμία, με τον τελικό λόγο να ανήκει στους πολίτες.

