Κωστής Χατζηδάκης: «Ο πατέρας μου τραυματίστηκε στη Βόρειο Ήπειρο – Κάθε 28η Οκτωβρίου με γεμίζει περηφάνια»

Με συγκίνηση και βαθύ σεβασμό, ο Κωστής Χατζηδάκης μοιράστηκε τη δική του οικογενειακή μνήμη από τον ελληνοϊταλικό πόλεμο, αφηγούμενος την ιστορία του πατέρα του, Γιάννη Χατζηδάκη, που πολέμησε στη Βόρειο Ήπειρο και τραυματίστηκε σοβαρά, χάνοντας το ένα του μάτι τον Μάρτιο του 1941.

Σε ανάρτησή του για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, αναφέρθηκε με συγκίνηση στον πατέρα του, Γιάννη Χατζηδάκη, αξιωματικό του Ελληνικού Στρατού, που πολέμησε με αυταπάρνηση στο ελληνοαλβανικό μέτωπο.

«Η μεγάλη εθνική γιορτή της 28ης Οκτωβρίου έχει στην οικογένειά μας ακόμα μεγαλύτερη σημασία», έγραψε. «Με παραπέμπει πάντοτε στις ιστορίες που άκουγα από τον πατέρα μου, ο οποίος πολέμησε στη Βόρειο Ήπειρο, τραυματίστηκε και έχασε το ένα του μάτι τον Μάρτιο του 1941».

Ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ακόμη τις διηγήσεις του πατέρα του για τη λεβεντιά και τον ηρωισμό των Ελλήνων στρατιωτών, αλλά και για τον συμπολεμιστή του, Γιάννη Κάββαλο, που τον μετέφερε τραυματισμένο στους ώμους του για χιλιόμετρα, ως το ορεινό χειρουργείο. «Θυμάμαι τη συγκινητική υποδοχή των τραυματιών στην Αθήνα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στο μήνυμά του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε: «Κάθε 28η Οκτωβρίου κατακλύζομαι από συγκίνηση και περηφάνια. Διότι σκέφτομαι τον πατέρα μου και όλους όσοι πολέμησαν μαζί και έκαναν το καθήκον τους απέναντι στην πατρίδα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μάθημα που μας άφησαν: να πιστεύουμε στις δυνάμεις μας και να δίνουμε τις μάχες ενωμένοι».

Κλείνοντας, ο Κωστής Χατζηδάκης τόνισε με νόημα: «Όταν το κάνουμε αυτό, μπορούμε να πετύχουμε ακόμα και τους στόχους που φαίνονται ακατόρθωτοι. Ζήτω το Έθνος των Ελλήνων!».

