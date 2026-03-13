Κούβα: Περιμένει διεθνές κομβόι με 20 τόνους τρόφιμα

13 Μαρ. 2026 22:59
Pelop News

Διεθνές κομβόι, που υποστηρίζεται μεταξύ άλλων και από την ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, θα μεταφέρει στις 21 Μαρτίου στην Κούβα «περισσότερους από 20 τόνους» τροφίμων, φαρμάκων και ηλιακών πάνελ, ανακοίνωσαν σήμερα οι διοργανωτές. Το νησί των 9,6 εκατομμυρίων κατοίκων βιώνει μια βαθιά οικονομική και ενεργειακή κρίση.

Βρετανία: 11 χρόνια χρόνια φυλακή σε θεραπευτή, που έπεισε πελάτισσά του να κάνει σεξ μαζί του για να τη γιατρέψει, ΒΙΝΤΕΟ

Η τελευταία επιδεινώθηκε μετά τη σύλληψη, από τον αμερικανικό στρατό, του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, τον Ιανουάριο και την απότομη διακοπή των παραδόσεων πετρελαίου από το Καράκας. Η Βενεζουέλα ήταν ο βασικός τροφοδότης της Κούβας σε πετρέλαιο τα τελευταία 25 χρόνια. «Περισσότεροι από 20 τόνοι τροφίμων, φαρμάκων, ηλιακών πάνελ και εξοπλισμού θα φτάσουν στην Αβάνα με πλοίο, με αεροπλάνο και μέσω αντιπροσωπειών εθελοντών από τρεις ηπείρους» ανέφεραν οι διοργανωτές του κομβόι «Nuestra America» (σ.σ. «Η δική μας Αμερική»).

Μεταξύ άλλων θα δοθούν πάνελ και γεννήτριες αξίας άνω των 500.000 δολαρίων για να εξασφαλιστεί η ενέργεια στα νοσοκομεία και τις βασικές υπηρεσίες, καθώς οι διακοπές ρεύματος είναι συχνές λόγω της έλλειψης καυσίμων. Θα σταλούν επίσης ιατρικό υλικό, φάρμακα, τρόφιμα, βρεφικές τροφές και προϊόντα προσωπικής υγιεινής.

Το κομβόι οργανώνεται από έναν διεθνή συνασπισμό κινημάτων, συνδικαλιστών, βουλευτών, ανθρωπιστικών οργανώσεων και διαφόρων προσωπικοτήτων. Η Τούνμπεργκ, που το 2025 συμμετείχε στον στολίσκο Sumud για τη μεταφορά βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, αψηφώντας τον ναυτικό αποκλεισμό που είχε επιβάλει το Ισραήλ, έχει εκφράσει πολλές φορές τη στήριξή της σε αυτήν την πρωτοβουλία, χωρίς όμως να διευκρινίσει αν θα ταξιδέψει στην Κούβα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:39 Γιατί και πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη «απορρίπτει» 5 πανεπιστημιακές επιλογές, τονίζοντας: «Δεν θα έπρεπε να επιλέγονται»
23:21 Βαρύ το πρόστιμο για όλους όσοι δεν φορούν ζώνη στα πίσω καθίσματα
22:59 Κούβα: Περιμένει διεθνές κομβόι με 20 τόνους τρόφιμα
22:51 Δικαστής στις ΗΠΑ ακύρωσε ως «προσχηματική» την έρευνα σε βάροτου προέδρου της Fed Τζερόμ Πάουελ
22:40 Κάρφωσε και γκρέμισε την μπασκέτα, αλλά αυτή τον…εκδικήθηκε και τον εγκλώβισε! ΒΙΝΤΕΟ
22:31 «Πολύ σύντομα και πολύ ήσυχα», η Νάνσυ Παραδεισανού για τον γάμο της Σκορδά
22:21 Βρετανία: 11 χρόνια χρόνια φυλακή σε θεραπευτή, που έπεισε πελάτισσά του να κάνει σεξ μαζί του για να τη γιατρέψει, ΒΙΝΤΕΟ
22:10 «Το βαρύ κλίμα που δημιουργήθηκε επηρέασε τις παίκτριες να ζητήσουν άσυλο στην Αυστραλία», η προπονήτρια του Ιράν για τις αποστάτριες
22:06 Με το δεξί οι Μίνι Παίδες της ΝΕΠ – Φωτογραφίες/βίντεο
22:00 Προσέγγισε 14χρονη με πρόσχημα ένα γατάκι και τη βίασε
21:51 Σύλληψη Αστυνομικού για επικίνδυνη οδήγηση και ανθρωποκτονία από αμέλεια
21:40 «Έτρεχε με πάνω από 100 χλμ.», η εκτίμηση πραγματογνώμονα για το θανατηφόρο τροχαίο με την οδηγό ταξί στη Βούλα:
21:30 Αλμέιδα: «Εκτοξεύουν πυραύλους αξίας 50.000.000 ευρώ, αντί να ξοδεύουν τα χρήματα σε τρόφιμα και υποδομές»
21:20 IDF: Έβγαλαν λίστα με τους «τρομοκράτες» που έχουν εξουδετερώσει από την έναρξη των επιχειρήσεων
21:10 ΠΑΣΟΚ: Σε…αναταραχή μετά τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου
21:00 «Βρήκα μπροστά μου ένα μαχαίρι και με αυτό τον χτύπησα», συνελήφθη ο 23χρονος για τη δολοφονία του 20χρονου στη Θεσσαλονίκη, ΒΙΝΤΕΟ
20:50 Πώς γιατροί στη Μυτιλήνη έδωσαν τη ζωή 60χρονου τοξικομανούς, καθώς ήταν σε ανοιχτή γραμμή με αγγειοχειρουργούς στο «Αττικόν»
20:40 «Να ανοίξουν τα στόματα, έχουμε ενδείξεις αθλητικής βίας» τονίζει ο δικηγόρος της οικογένειας του 20χρονου που δολοφονήθηκε στη Θεσσαλονίκη
20:30 ΑΕΚ: Έγινε πλέον το 3ο φαβορί για την κατάκτηση του Conference League
20:20 ΗΠΑ: Επικήρυξαν και πληρώνουν 10 εκατ. δολάρια για Μοτζτάμπα Χαμενεΐ και Λαριτζανί
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
εφημερίδα 13.3.26
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ