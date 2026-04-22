Κοζάνη: Εργατικό ατύχημα στο Νότιο Πεδίο της ΔΕΗ με τρεις τραυματίες

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 22 Απριλίου στο Νότιο Πεδίο της ΔΕΗ στην Κοζάνη, κατά τη διάρκεια εργασιών σε αποθέτη. Από την κοπή συρματόσχοινων τραυματίστηκαν τρεις εργαζόμενοι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο χωρίς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, να κινδυνεύει η ζωή τους.

22 Απρ. 2026 12:28
Pelop News

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης 22 Απριλίου στο Νότιο Πεδίο της ΔΕΗ στην Κοζάνη, όταν κατά τη διάρκεια τεχνικών εργασιών σημειώθηκε εργατικό ατύχημα με τρεις τραυματίες. Το περιστατικό, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, συνέβη σε αποθέτη του ορυχείου την ώρα που εκτελούνταν εργασίες για την αποκατάσταση μηχανολογικής βλάβης.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι κόπηκαν συρματόσχοινα του μηχανήματος, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις εργολαβικοί εργαζόμενοι. Από αυτούς, δύο φέρεται να τραυματίστηκαν στο πρόσωπο, ενώ ένας ακόμη υπέστη τραυματισμό στο πόδι.

Αμέσως μετά το συμβάν κινητοποιήθηκε ασθενοφόρο της ΔΕΗ, το οποίο μετέφερε τους τραυματίες στο νοσοκομείο για να τους παρασχεθούν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και οι τρεις είχαν τις αισθήσεις τους, ενώ μέχρι στιγμής δεν προκύπτει κίνδυνος για τη ζωή τους.

Το ατύχημα έχει ήδη προκαλέσει έντονο προβληματισμό, καθώς σημειώθηκε σε χώρο βαριάς εργασίας, όπου οι συνθήκες ασφαλείας βρίσκονται πάντα στο επίκεντρο. Τα ακριβή αίτια του περιστατικού διερευνώνται, ώστε να αποσαφηνιστεί πώς προκλήθηκε η κοπή των συρματόσχοινων και κάτω από ποιες συνθήκες τραυματίστηκαν οι εργαζόμενοι.

