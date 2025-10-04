Κυνηγός πυροβόλησε αγριογούρουνο και αυτό του επιτέθηκε και τον τραυμάτισε!

Απίστευτο το περιστατικό που διαδραματίστηκε στην Κοζάνη

04 Οκτ. 2025 20:34
Pelop News

Κυνηγός την Κοζάνη υπέστη σήμερα (4/10/2025) σοβαρό τραύμα στο πόδι δέχθηκε, από αγριογούρουνο!

Σκότωσαν αγριογούρουνο γίγας, 200 κιλά και μήκους 2,10 μ.! ΦΩΤΟ

Συγκεκριμένα,  62χρονος σε περιοχή έξω από το Παλαιόκαστρο Βοΐου στην Κοζάνη, κυνηγούσε με την ομάδα του, πυροβόλησε το αγριογούρουνο και μετά πλησίασε να δει εάν ήταν νεκρό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Kozanimedia, το ζώο, λαβωμένο και επικίνδυνο, επιτέθηκε στον κυνηγό και του προκάλεσε βαθύ θλαστικό τραύμα στο πόδι.

Αμέσως ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο του οποίου μετέφερε τον 62χρονο στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, όπου και νοσηλεύεται.
