Κυνηγός πυροβόλησε αγριογούρουνο και αυτό του επιτέθηκε και τον τραυμάτισε!

Κυνηγός την Κοζάνη υπέστη σήμερα (4/10/2025) σοβαρό τραύμα στο πόδι δέχθηκε, από αγριογούρουνο!

Συγκεκριμένα, 62χρονος σε περιοχή έξω από το Παλαιόκαστρο Βοΐου στην Κοζάνη, κυνηγούσε με την ομάδα του, πυροβόλησε το αγριογούρουνο και μετά πλησίασε να δει εάν ήταν νεκρό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Kozanimedia, το ζώο, λαβωμένο και επικίνδυνο, επιτέθηκε στον κυνηγό και του προκάλεσε βαθύ θλαστικό τραύμα στο πόδι.

Αμέσως ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο του οποίου μετέφερε τον 62χρονο στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, όπου και νοσηλεύεται.

