Κυψέλη: «Λουκέτο» σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων μετά από σοβαρές παραβάσεις

Την άμεση αναστολή λειτουργίας μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων στην Κυψέλη αποφάσισε η Περιφέρεια Αττικής, έπειτα από αιφνιδιαστικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 13 Νοεμβρίου και συνοδεύτηκε από αξιολόγηση των Κοινωνικών Συμβούλων της αρμόδιας υπηρεσίας.

Οι έλεγχοι αποκάλυψαν σοβαρές παραβάσεις και συνθήκες πλήρους εγκατάλειψης, οι οποίες, σύμφωνα με την Περιφέρεια, δεν άφηναν περιθώριο συνέχισης λειτουργίας της δομής.

Οι ελεγκτές εντόπισαν εκτεταμένες φθορές σε χώρους και εξοπλισμό, έντονη δυσοσμία και ρυπαρά κλινοσκεπάσματα, ακάθαρτες τουαλέτες και ελλιπή καθαριότητα σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους

Ταυτόχρονα, καταγράφηκε σημαντική δυσλειτουργία στη φροντίδα των φιλοξενούμενων ηλικιωμένων: οι ωφελούμενοι παρέμεναν χωρίς βοήθεια επί ώρες μετά την έγερση, χωρίς να έχει ξεκινήσει η ατομική υγιεινή, η φαρμακευτική αγωγή ή η παροχή πρωινού. Αιτία ήταν η έλλειψη προσωπικού.

Το προσωπικό που ήταν παρόν δήλωσε ότι εργαζόταν με προσωπική πρωτοβουλία, χωρίς ενημέρωση για τα δεδουλευμένα και χωρίς βεβαιότητα για την κάλυψη των επόμενων βαρδιών.

Παράλληλα, η έκθεση κατέγραψε ελλιπείς καταγραφές ιατρικών επισκέψεων, παραίτηση βασικών νοσηλευτών και αδυναμία επιβεβαίωσης παρουσίας Υπεύθυνης Προστασίας Ωφελουμένων.

Σε σύγκριση με προηγούμενους ελέγχους, η κατάσταση εμφανίστηκε επιδεινωμένη, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία και την αξιοπρέπεια των ηλικιωμένων φιλοξενουμένων.

Εντολή Χαρδαλιά για κλείσιμο και μεταφορά των ηλικιωμένων

Με την ενημέρωση των αποτελεσμάτων του ελέγχου, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς έδωσε εντολή για άμεση έκδοση απόφασης αναστολής λειτουργίας και ζήτησε από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας να προχωρήσουν στη διαδικασία ασφαλούς μεταφοράς των ηλικιωμένων σε αδειοδοτημένες μονάδες.

Σε δήλωσή του υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια δεν θα επιτρέψει τη λειτουργία δομών που παραμελούν ή θέτουν σε κίνδυνο τους ηλικιωμένους, τονίζοντας ότι παρόμοια περιστατικά δεν θα γίνονται ανεκτά και ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αυστηρότητα.

