ΚΥΣΕΑ: Η θέση της χώρας μας για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκτάκτως συνεδρίασε σήμερα (13/6/25) το απόγευμα το ΚΥΣΕΑ με αντικείμενο τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, η οποία «φλέγεται» τα τελευταία 24ωρα.

Λίγο πριν τις 7 έφτασε στο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, για την έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, την ώρα που η Ελλάδα, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίες, σε ανάρτηση του ΥΠΕΞ, χαρακτηρίζονται «ανησυχητικές».

Ο Πρωθυπουργός επέστρεψε εσπευσμένα από τη Σουηδία, διακόπτοντας την επίσκεψή του για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων σε οικονομία και άμυνα

Η Ελλάδα «αναγνωρίζει ότι οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική απειλή για την περιφερειακή και παγκόσμια σταθερότητα» αναφέρει η ανάρτηση του ΥΠΕΞ.

Greece closely monitors the alarming developments in the broader Middle East and recognizes that any further escalation could pose a significant threat to regional and global stability. pic.twitter.com/JS8JsiEU9b

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) June 13, 2025