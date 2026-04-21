Λέσβος: Στα 48 τα κρούσματα αφθώδους πυρετού σε 60 θετικές εκτροφές

Στα 48 ανέρχονται πλέον τα επιβεβαιωμένα κρούσματα αφθώδους πυρετού στη Λέσβο, με τις θετικές εκτροφές να φτάνουν τις 60, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που γνωστοποίησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το διάστημα από τις 15 Μαρτίου έως και τις 20 Απριλίου 2026. Η νέα αυτή καταγραφή δείχνει ότι η επιδημιολογική επιβάρυνση στο νησί παραμένει σοβαρή, παρά τη συνεχιζόμενη κινητοποίηση των αρμόδιων κτηνιατρικών υπηρεσιών.

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα ελέγχθηκαν συνολικά 434 εκτροφές στη Λέσβο. Από αυτές, 345 ήταν εκτροφές προβάτων, 12 εκτροφές αιγών, 13 εκτροφές βοοειδών και 64 μικτές εκτροφές. Η έκταση των ελέγχων δείχνει το μέγεθος της επιτήρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη σε όλο το νησί, καθώς οι υπηρεσίες επιχειρούν να εντοπίσουν έγκαιρα νέα περιστατικά και να περιορίσουν την εξάπλωση της νόσου.

Πάνω από 12.000 αιμοληψίες και σχεδόν 22.000 δείγματα

Η εικόνα της επιτήρησης αποτυπώνεται και στον όγκο των εργαστηριακών ελέγχων. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, πραγματοποιήθηκαν αιμοληψίες σε 12.081 ζώα, ενώ στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς εστάλησαν συνολικά 21.979 δείγματα για εξέταση. Οι αριθμοί αυτοί δείχνουν ότι η διαχείριση της κρίσης στηρίζεται σε μαζική δειγματοληψία και εντατικό εργαστηριακό έλεγχο, ώστε να διαμορφωθεί όσο το δυνατόν ακριβέστερη εικόνα για τη διασπορά της νόσου.

Τι ζητά το υπουργείο από όσους εμπλέκονται στην αλυσίδα παραγωγής

Στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί όλους όσοι εμπλέκονται στην παραγωγική αλυσίδα — κτηνοτρόφους, εμπόρους, μεταφορείς, σφαγεία, γαλακτοκομικές επιχειρήσεις και λοιπούς επαγγελματίες — να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών. Η συμμόρφωση με τα μέτρα, όπως επισημαίνεται, θεωρείται κρίσιμη τόσο για τον περιορισμό της νόσου όσο και για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου και της παραγωγής του νησιού.

Ο αφθώδης πυρετός χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλή μεταδοτικότητα και προσβάλλει δίχηλα ζώα, όπως βοοειδή, αιγοπρόβατα και χοίρους. Η νόσος μπορεί να μεταδοθεί με άμεση επαφή, αλλά και έμμεσα, μέσω μολυσμένων αντικειμένων, οχημάτων, εξοπλισμού ή ανθρώπινης δραστηριότητας, ενώ είναι δυνατή και η αερογενής μετάδοση, κάτι που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο για γειτονικές εκμεταλλεύσεις. Το υπουργείο υπογραμμίζει, πάντως, ότι δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο και δεν συνιστά κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

