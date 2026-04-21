Λέσβος: Στα 48 τα κρούσματα αφθώδους πυρετού σε 60 θετικές εκτροφές

Ανεβαίνει ξανά ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στη Λέσβο, με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να ανακοινώνει 48 κρούσματα σε σύνολο 60 θετικών εκτροφών για το διάστημα από 15 Μαρτίου έως 20 Απριλίου 2026. Η εικόνα δείχνει το εύρος της επιδημιολογικής πίεσης στο νησί, την ώρα που συνεχίζονται οι έλεγχοι σε κτηνοτροφικές μονάδες και ζώα.

21 Απρ. 2026 14:23
Pelop News

Στα 48 ανέρχονται πλέον τα επιβεβαιωμένα κρούσματα αφθώδους πυρετού στη Λέσβο, με τις θετικές εκτροφές να φτάνουν τις 60, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που γνωστοποίησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το διάστημα από τις 15 Μαρτίου έως και τις 20 Απριλίου 2026. Η νέα αυτή καταγραφή δείχνει ότι η επιδημιολογική επιβάρυνση στο νησί παραμένει σοβαρή, παρά τη συνεχιζόμενη κινητοποίηση των αρμόδιων κτηνιατρικών υπηρεσιών.

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα ελέγχθηκαν συνολικά 434 εκτροφές στη Λέσβο. Από αυτές, 345 ήταν εκτροφές προβάτων, 12 εκτροφές αιγών, 13 εκτροφές βοοειδών και 64 μικτές εκτροφές. Η έκταση των ελέγχων δείχνει το μέγεθος της επιτήρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη σε όλο το νησί, καθώς οι υπηρεσίες επιχειρούν να εντοπίσουν έγκαιρα νέα περιστατικά και να περιορίσουν την εξάπλωση της νόσου.

Πάνω από 12.000 αιμοληψίες και σχεδόν 22.000 δείγματα

Η εικόνα της επιτήρησης αποτυπώνεται και στον όγκο των εργαστηριακών ελέγχων. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, πραγματοποιήθηκαν αιμοληψίες σε 12.081 ζώα, ενώ στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς εστάλησαν συνολικά 21.979 δείγματα για εξέταση. Οι αριθμοί αυτοί δείχνουν ότι η διαχείριση της κρίσης στηρίζεται σε μαζική δειγματοληψία και εντατικό εργαστηριακό έλεγχο, ώστε να διαμορφωθεί όσο το δυνατόν ακριβέστερη εικόνα για τη διασπορά της νόσου.

Τι ζητά το υπουργείο από όσους εμπλέκονται στην αλυσίδα παραγωγής

Στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί όλους όσοι εμπλέκονται στην παραγωγική αλυσίδα — κτηνοτρόφους, εμπόρους, μεταφορείς, σφαγεία, γαλακτοκομικές επιχειρήσεις και λοιπούς επαγγελματίες — να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών. Η συμμόρφωση με τα μέτρα, όπως επισημαίνεται, θεωρείται κρίσιμη τόσο για τον περιορισμό της νόσου όσο και για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου και της παραγωγής του νησιού.

Ο αφθώδης πυρετός χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλή μεταδοτικότητα και προσβάλλει δίχηλα ζώα, όπως βοοειδή, αιγοπρόβατα και χοίρους. Η νόσος μπορεί να μεταδοθεί με άμεση επαφή, αλλά και έμμεσα, μέσω μολυσμένων αντικειμένων, οχημάτων, εξοπλισμού ή ανθρώπινης δραστηριότητας, ενώ είναι δυνατή και η αερογενής μετάδοση, κάτι που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο για γειτονικές εκμεταλλεύσεις. Το υπουργείο υπογραμμίζει, πάντως, ότι δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο και δεν συνιστά κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:00 Αιγιάλεια: Πάμε για Οινοξένεια εξπρές – Ο Δήμος το παίρνει πάνω του και κάνει την εκδήλωση για ένα 3ήμερο
14:59 Πάτρα: Ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας στα Βραβεία Jean Moréas και το μήνυμα για τη δύναμη της ποίησης ΒΙΝΤΕΟ
14:50 Φωτιά σε δασική έκταση στο Λέπρεο Ηλείας – Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο
14:48 Τζιτζικώστας: Οι ακυρώσεις πτήσεων δεν οφείλονται σε έλλειψη καυσίμων αλλά στο κόστος
14:35 Κεφαλονιά: Tι απαντά ο ιδιοκτήτης του καταλύματος για τις κάμερες στην υπόθεση της Μυρτούς
14:29 «Shakespeare μία ώρα & κάτι» στο θέατρο act – Τρεις παραστάσεις
14:23 Λέσβος: Στα 48 τα κρούσματα αφθώδους πυρετού σε 60 θετικές εκτροφές
14:18 Θεσσαλονίκη: Υπό έλεγχο η φωτιά στη Νεοχωρούδα, αποπνικτικοί καπνοί μέχρι το κέντρο
14:09 Ανδρουλάκης από τη Λέσβο: 5 μέτρα για τον αφθώδη πυρετό και σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης
14:08 Όμιλος ΔΕΗ: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διάθεση Ομολόγου της ΔΕΗ για τους κατοίκους των νομών Κοζάνης – Φλώρινας
14:00 Ορκίστηκε ο Αθανάσιος Καββαδάς ως νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
14:00 Patras Sense City: Χιλιάδες παράπονα, αμέτρητες εκκρεμότητες – Καταγγελίες χωρίς… App-άντηση
13:59 Επισκέψεις σε Πάτρα και Ρίο ο Θανάσης Κοντογεώργης – Πότε θα γνωστοποιηθεί το Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης Αχαΐας
13:53 ΠΟΕ-ΟΤΑ: Πανελλαδική απεργία και πορεία στο Υπουργείο Εσωτερικών για τη μονιμοποίηση συμβασιούχων
13:43 Κρήτη: Άγρια επίθεση σκύλου σε 12χρονο, στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
13:36 Ημέρα της Γης: Η ΔΕΗ επιταχύνει την ενεργειακή μετάβαση με επίκεντρο την καθαρή ενέργεια
13:33 Οι «Θεατρόφιλοι» παρουσιάζουν την παράσταση «Η γυναίκα μου τρελάθηκε»
13:28 Νέα μέτρα στήριξης προ των πυλών: Αύριο οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη για το πλεόνασμα
13:27 Πάτρα: Προσφορά από τον Ροταριανός Όμιλος «Κωστής Παλαμάς»
13:23 Δίκη για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου στο Μενίδι: Συγκλόνισαν οι γονείς του στο δικαστήριο – «Είδα το αίμα να τρέχει ποτάμι»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ