Λίλι Κόλινς για Μητσοτάκη: «Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας χαλαρώνει με… Emily in Paris; Δεν το περίμενα!»

Με χιούμορ και εμφανή έκπληξη σχολίασε η Λίλι Κόλινς τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι παρακολουθεί τη σειρά Emily in Paris με τη σύζυγό του. Η ηθοποιός τοποθετήθηκε στην εκπομπή του Τζίμι Φάλον, αφήνοντας viral ατάκες.

11 Δεκ. 2025 14:08
Pelop News

Καλεσμένη του Τζίμι Φάλον ήταν η Λίλι Κόλινς, με αφορμή την πέμπτη σεζόν του Emily in Paris, και δεν άργησε να σχολιάσει μια από τις πιο αναπάντεχες πρόσφατες ειδησεογραφικές αναφορές γύρω από τη σειρά: τη δήλωση του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ότι τη βλέπει στο τέλος μιας δύσκολης μέρας.

Με εμφανή απορία και χιούμορ, η ηθοποιός ανέφερε: «Και ο Έλληνας πρωθυπουργός είπε ότι η αγαπημένη σειρά της συζύγου του είναι το Emily in Paris. Και ότι μετά από μια μεγάλη μέρα στο γραφείο, αυτό που θέλει είναι να πάει σπίτι και να το δει μαζί της. Ήμουν σε φάση: “Τι; Μια δύσκολη μέρα στο γραφείο, εννοεί να κυβερνά την Ελλάδα; Και μετά πάει σπίτι και βλέπει Emily in Paris; Αυτό δεν το περίμενα!”».

Η ίδια η Λίλι Κόλινς έδειξε να το αντιμετωπίζει με χιούμορ, ενώ το στιγμιότυπο έγινε αμέσως viral στα social media.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε αναφερθεί στη σειρά ήδη από το 2022, σε συνέντευξή του στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, λέγοντας: «Η απόλυτη χαλάρωση. Το βλέπω με τη γυναίκα μου, με διασκεδάζει πάρα πολύ».

Η αναφορά της Κόλινς προστέθηκε στη μακρά λίστα των ευρωπαϊκών πολιτικών που έχουν δηλώσει θεατές δημοφιλών σειρών, μόνο που αυτή τη φορά το στιγμιότυπο έφερε την Ελλάδα στο επίκεντρο… της ποπ κουλτούρας.


Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
