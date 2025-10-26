Μαρινάκης για την επίθεση σε Βορίδη: «Οι γνωστοί-άγνωστοι εκπροσωπούν τη χειρότερη μορφή φασισμού»

Την επίθεση που δέχθηκε ο Μάκης Βορίδης το βράδυ του Σαββάτου στο Ηράκλειο Κρήτης καταδίκασε με δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Ο κ. Μαρινάκης, σε ανάρτησή του, σημείωσε ότι «με κάθε ευκαιρία, οι γνωστοί-άγνωστοι επιβεβαιώνουν γιατί εκπροσωπούν τη χειρότερη μορφή φασισμού».

Επίθεση με αυγά στον Μάκη Βορίδη στο Ηράκλειο, τι λέει ο υπουργός ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Αναφερόμενος στο περιστατικό, τόνισε πως «επιτέθηκαν στον Μάκη Βορίδη χωρίς να σεβαστούν ούτε την οικογένειά του», ενώ πρόσθεσε ότι «ο σεβασμός είναι άγνωστη λέξη για όλους αυτούς».

Καταλήγοντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε πως «τέτοιες ενέργειες δεν μας φοβίζουν, αλλά μας κάνουν πιο δυνατούς».

