Μαθητικές εκδρομές «παγιδευμένες» στα μπλόκα

Ταλαιπωρία για μαθητές που ταξιδεύουν στις πενταήμερες εκδρομές λόγω των αγροτικών αποκλεισμών.

Μαθητικές εκδρομές «παγιδευμένες» στα μπλόκα
09 Δεκ. 2025 10:36
Pelop News

Ταλαιπωρία αντιμετωπίζουν οι μαθητές της Γ’ Λυκείου που ταξιδεύουν για τις πενταήμερες εκδρομές τους, καθώς οι αγροτικοί αποκλεισμοί συνεχίζουν να δημιουργούν καθυστερήσεις σε βασικούς οδικούς άξονες.

Διαβάστε επίσης: Αποκλείουν το λιμάνι της Θεσσαλονίκης οι αγρότες, αποχώρησαν από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου

Όπως ανέφερε στον ΣΚΑΪ ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων, Χαράλαμπος Κυραϊλίδης, οι περισσότεροι από τους περίπου 80.000 μαθητές που βρίσκονται αυτή την περίοδο σε μετακίνηση δυσκολεύονται να φτάσουν στους προορισμούς τους.

Ο κ. Κυραϊλίδης σημείωσε ότι ένα σχολείο από τον Ζωγράφο χρειάστηκε περίπου 15 ώρες για να φτάσει στη Θεσσαλονίκη λόγω των μπλόκων, επισημαίνοντας τον κίνδυνο που δημιουργείται τόσο για τους μαθητές όσο και για τους οδηγούς των λεωφορείων. Υπενθύμισε ότι στο παρελθόν έχουν συμβεί ατυχήματα και κάλεσε σε προσοχή ώστε να αποφευχθούν ανάλογες καταστάσεις.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου ανέφερε ότι σχεδόν το σύνολο των μαθητών της Γ’ Λυκείου πραγματοποιεί κάποια εκδρομή αυτή την περίοδο, γεγονός που κάνει τις επιπτώσεις των αποκλεισμών ακόμη πιο έντονες.

Πηγή: skai.gr

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:55 Ο πρώτος της σύζυγος της Τζένιφερ Λόπεζ εξαπολύει νέα επίθεση εναντίον της και την κατηγορεί για απιστία!
23:39 Ορισμός από την UEFA για τον Τάσο Παπαπέτρου
23:23 Ποιος είναι ο απροσδόκητος παράγοντας που φέρνει νωρίτερα την εμμηνόπαυση;
22:56 Πατρών-Πύργου: Αποκατάσταση της κυκλοφορίας
22:47 Δημάτος: Η νίκη του Ολυμπιακού στην Αστάνα αποκτά τεράστια σημασία
22:45 Δήμος Σουλίου: Οικονομική ενίσχυση 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται
22:35 Αυστρία: Απολύθηκε γιατρός επειδή είπε ότι η μόνη θεραπεία για παχύσαρκο είναι το Άουσβιτς!
22:31 «Έχω μελανιές από τα χτυπήματα και σπασμένα δόντια», λέει ο οδηγός του λεωφορείου, που καταγγέλλει ξυλοδαρμό
22:25 Η μεγάλη κλήρωση του τζόκερ
22:15 Η κλήρωση Eurojackpot που μοιράζει 10 εκατομμύρια ευρώ!
22:11 Βενεζουέλα: Θρίλερ με τη Μασάδο λίγο πριν την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης, παραμένει άγνωστο πού βρίσκεται
22:03 Ζελένσκι: «Η Ουκρανία θα είναι έτοιμη να διεξαγάγει εκλογές μέσα στις επόμενες 60 έως 90 ημέρες»
21:52 Στην Ινδία παιδί «θαύμα» τριών χρονών γίνεται ο νεότερος σκακιστής που κατατάσσεται ποτέ από τη FIDE, ΒΙΝΤΕΟ
21:43 ΕΛΑΣ: Παραδόθηκε ο ένας από τους δράστες που μαχαίρωσε τον 14χρονο στον Χολαργό
21:32 Η απάντηση της Αθήνας στον Φιντάν: Η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας
21:21 Σπ. Αντωνόπουλος: «Ο κόσμος να αναγνωρίσει την προσπάθεια των παιδιών»
21:11 Γκιλφόιλ: «Απίστευτη δύναμη η Ελλάδα στην παγκόσμια ναυτιλία»
21:01 Ο Λανουά το έκανε και πάλι! Δεν σχολίασε φάσεις που φωνάζει ο Άρης, ΒΙΝΤΕΟ
20:52 FT: Ο Τραμπ έδωσε διορία στον Ζελένσκι για να απαντήσει για το σχέδιο
20:41 Η δημοσκόπηση της Prorata: Ο κόσμος «μιλά» για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ