Μαθητικές εκδρομές «παγιδευμένες» στα μπλόκα

Ταλαιπωρία αντιμετωπίζουν οι μαθητές της Γ’ Λυκείου που ταξιδεύουν για τις πενταήμερες εκδρομές τους, καθώς οι αγροτικοί αποκλεισμοί συνεχίζουν να δημιουργούν καθυστερήσεις σε βασικούς οδικούς άξονες.

Όπως ανέφερε στον ΣΚΑΪ ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων, Χαράλαμπος Κυραϊλίδης, οι περισσότεροι από τους περίπου 80.000 μαθητές που βρίσκονται αυτή την περίοδο σε μετακίνηση δυσκολεύονται να φτάσουν στους προορισμούς τους.

Ο κ. Κυραϊλίδης σημείωσε ότι ένα σχολείο από τον Ζωγράφο χρειάστηκε περίπου 15 ώρες για να φτάσει στη Θεσσαλονίκη λόγω των μπλόκων, επισημαίνοντας τον κίνδυνο που δημιουργείται τόσο για τους μαθητές όσο και για τους οδηγούς των λεωφορείων. Υπενθύμισε ότι στο παρελθόν έχουν συμβεί ατυχήματα και κάλεσε σε προσοχή ώστε να αποφευχθούν ανάλογες καταστάσεις.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου ανέφερε ότι σχεδόν το σύνολο των μαθητών της Γ’ Λυκείου πραγματοποιεί κάποια εκδρομή αυτή την περίοδο, γεγονός που κάνει τις επιπτώσεις των αποκλεισμών ακόμη πιο έντονες.

