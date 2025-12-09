Αποκλείουν το λιμάνι της Θεσσαλονίκης οι αγρότες, αποχώρησαν από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου

Τα 55 μετρούν τα μπλόκα από τον Έβρο έως την Κρήτη, με τους αγρότες να δηλώνουν ανυποχώρητοι και αποφασισμένοι να στήσουν και άλλα.

Αποκλείουν το λιμάνι της Θεσσαλονίκης οι αγρότες, αποχώρησαν από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου
09 Δεκ. 2025 10:06
Pelop News

Αγρότες και κτηνοτρόφοι έλαβαν την απόφαση για αποκλεισμό του λιμανιού Θεσσαλονίκης με τη στήριξη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων (ΠΕΜ) τηνΠαρασκευή, 12/12/2025.

Αγροτικά μπλόκα: 55 σε όλη τη χώρα, κλειστό το αεροδρόμιο Ηρακλείου, αποκλεισμός λιμανιών ΦΩΤΟ

Στο πλαίσιο πάρθηκε η απόφαση αργά το βράδυ της Δευτέρας για αποκλεισμό στο λιμάνι Θεσσαλονίκης την Παρασκευή, με τους αγρότες ταυτόχρονα να καλούν όλο τον κόσμο να είναι εκεί.

Η Πάτρα σε αγροτικό κλοιό: Σήμερα η απόφαση για κλιμάκωση κινητοποίησεων, πού υπάρχουν μπλόκα ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Μετά τον σχηματισμό δικογραφιών με βαρύτατες κατηγορίες σε βάρος αγροτών στην Κρήτη και κυρίως τις διαρροές για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, η πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων απαντά με ραγδαία κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, όπως ανέφερε το OPEN.

Το pelop.gr στα μπλόκα των αγροτών: Κλειστή η Περιμετρική στην Εγλυκάδα – Εντυπωσιακές εικόνες από drone

Σύμφωνα με πληροφορίες του ThessPost.gr, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει κινητοποίηση με περισσότερα από 100 τρακτέρ, ενώ δεν αποκλείεται να μεταβούν αγρότες και κτηνοτρόφοι από διάφορες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.

Ηράκλειο: Αποχωρούν από το αεροδρόμιο οι αγροτοκτηνοτρόφοι – Μεταβαίνουν στον ΒΟΑΚ

Αλλάζει πεδίο εστίασης η κινητοποίηση των αγροτοκτηνοτρόφων από το Ηράκλειο, το Λασίθι και το Ρέθυμνο. Όπως αποφάσισε σήμερα 9/12/2025 το πρωί η Συντονιστική Επιτροπή, αποχωρούν από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου και μεταβαίνουν στον ΒΟΑΚ, όπου θα ληφθεί απόφαση για τα επόμενα βήματα.

«Αποχωρούν ειρηνικά», όπως γνωστοποίησε ο κ. Βασίλης Μανουράς, σε δηλώσεις που έκανε μαζί με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης, Μιχάλη Βλατάκη, που βρέθηκε στο αεροδρόμιο προκειμένου να συζητήσει με τους συμμετέχοντες στο συλλαλητήριο.

