Μαξίμα: Η βασίλισσα της Ολλανδίας με φούμο και στρατιωτική παραλλαγή ΒΙΝΤΕΟ

Σχεδόν αγνώριστη εμφανίστηκε την Τρίτη 28/10/2025 η βασίλισσα Μάξιμα της Ολλανδίας σε κέντρο εκπαίδευσης των ενόπλων δυνάμεων κοντά στο Άμστερνταμ.

Η 54χρονη Μάξιμα φορώντας στρατιωτική παραλλαγή και φούμο στο πρόσωποέλαβε μέρος σε δύο εκπαιδευτικές ασκήσεις με μέλη της βασιλικής στρατοχωροφυλακής, όπως μετέδωσαν ολλανδικά μέσα ενημέρωσης. Σε μια από αυτές τις ασκήσεις, η βασίλισσα της Ολλανδίας βοήθησε να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες σε «τραυματία» σε συνθήκες προσομοίωσης μάχης, όπως περιέγραψαν ορισμένοι συμμετέχοντες.

Οι ασκήσεις, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πραγματοποιήθηκαν στο κέντρο εκπαίδευσης του Χαρντερβίκ, περίπου 70 χιλιόμετρα ανατολικά του Άμστερνταμ, στο πλαίσιο του έτους εθελοντικής θητείας, ενός προγράμματος με στόχο την προσέλκυση νεοσύλλεκτων στις ολλανδικές ένοπλες δυνάμεις.

Η κόρη της βασίλισσας Μάξιμα, η 21χρονη πριγκίπισσα Αμαλία, ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο στρατιωτική εκπαίδευση, λαμβάνοντας βαθμό υπαξιωματικού. Παράλληλα, σπουδάζει Νομική στο πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ.

