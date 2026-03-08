Μεσογειακή και MIND διατροφή: Μπορούν να «κρατήσουν» τον εγκέφαλο έως και 18 χρόνια νεότερο

Τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, τα ψάρια, τα όσπρια και το ελαιόλαδο φαίνεται πως αποτελούν σημαντικούς συμμάχους για την υγεία του εγκεφάλου, ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους. Νέα επιστημονική μελέτη δείχνει ότι συγκεκριμένα διατροφικά πρότυπα μπορούν να επιβραδύνουν τη γήρανση του εγκεφάλου και να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας.

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Neurology, άτομα που ακολουθούσαν τη Μεσογειακή διατροφή ή τη MIND diet παρουσίαζαν μικρότερη συσσώρευση πλακών στον εγκέφαλο, χαρακτηριστικό που συνδέεται με τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Τα αποτελέσματα της μελέτης ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακά, καθώς οι εγκέφαλοι των συμμετεχόντων που ακολουθούσαν συστηματικά αυτά τα διατροφικά πρότυπα εμφάνιζαν βιολογικά χαρακτηριστικά που αντιστοιχούσαν σε εγκέφαλο έως και 18 χρόνια νεότερο.

Η έρευνα και τα ευρήματα

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες του Πανεπιστημίου Rush στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι ανέλυσαν εγκεφαλικό ιστό από 581 συμμετέχοντες μιας μακροχρόνιας έρευνας για τη μνήμη και τη γήρανση.

Οι συμμετέχοντες είχαν ενταχθεί στη μελέτη από τη δεκαετία του 1980 και είχαν δώσει τη συγκατάθεσή τους να δωρίσουν τον εγκέφαλό τους για επιστημονική έρευνα μετά τον θάνατό τους. Παράλληλα, κάθε χρόνο συμπλήρωναν λεπτομερή ερωτηματολόγια σχετικά με τις διατροφικές τους συνήθειες.

Οι ερευνητές δημιούργησαν έναν βαθμολογικό δείκτη με βάση το πόσο πιστά ακολουθούσαν τη μεσογειακή διατροφή. Όσοι συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία είχαν εγκεφάλους που, με βάση τη συσσώρευση πλακών, αντιστοιχούσαν σε έως και 18 χρόνια νεότερη ηλικία σε σύγκριση με εκείνους που ακολουθούσαν λιγότερο το συγκεκριμένο διατροφικό πρότυπο. Παρόμοια, αν και ελαφρώς μικρότερα, ήταν τα οφέλη και για όσους ακολουθούσαν τη διατροφή MIND.

Ο ρόλος των πράσινων λαχανικών

Ιδιαίτερα σημαντικός αποδείχθηκε ο ρόλος των πράσινων φυλλωδών λαχανικών. Οι συμμετέχοντες που κατανάλωναν τουλάχιστον επτά μερίδες την εβδομάδα παρουσίαζαν εγκεφαλική υγεία που αντιστοιχούσε σε έως και 19 χρόνια νεότερη ηλικία, σε σχέση με όσους κατανάλωναν λιγότερο από μία μερίδα την εβδομάδα.

Οι διαφορές μεταξύ των δύο διατροφών

Η Μεσογειακή διατροφή θεωρείται ένα από τα πιο υγιεινά διατροφικά πρότυπα παγκοσμίως και συνδέεται ήδη με χαμηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων και εγκεφαλικών επεισοδίων. Περιλαμβάνει κυρίως ψάρια, ελαιόλαδο, λαχανικά, φρούτα, όσπρια, ξηρούς καρπούς και δημητριακά ολικής άλεσης.

Η MIND diet, από την άλλη πλευρά, αποτελεί έναν συνδυασμό της μεσογειακής διατροφής και της δίαιτας DASH, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα πράσινα φυλλώδη λαχανικά και τα μούρα, τα οποία συνδέονται με καλύτερη εγκεφαλική λειτουργία.

Κοινό χαρακτηριστικό και των δύο διατροφών είναι ότι βασίζονται κυρίως σε φυτικά τρόφιμα, τα οποία περιέχουν θρεπτικά συστατικά και αντιοξειδωτικές ουσίες που συμβάλλουν στη μείωση της φλεγμονής και στην προστασία των κυττάρων. Παράλληλα, περιορίζουν την κατανάλωση κόκκινου κρέατος, ζάχαρης και επεξεργασμένων τροφίμων.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η υιοθέτηση αυτών των διατροφικών συνηθειών μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο πρόληψης για τη γνωστική εξασθένηση και τη νόσο Αλτσχάιμερ, ιδιαίτερα καθώς ο πληθυσμός γερνά.

