Μεσσηνία: Πλημμύρισε η Εθνικής Οδός, πως διεξάγεται η κυκλοφορία

Πλημμυρικά φαινόμενα έκλεισαν την Εθνική οδό  στο ύψος των Παραδεισίων, στη Μεσσηνία.

10 Νοέ. 2025 9:42
Pelop News

Πρόβλημα και στην Εθνική Οδό, προκάλεσε οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ωρών, στη Μεσσηνία, με αποτέλεσμα  το πρωί της Δευτέρας 10/11/2025 ο αυτοκινητόδρομος έκλεισε στο ύψος των Παραδεισίων λόγω πλημμυρικών φαινομένων.

Δρόμοι ποτάμια σε Πρέβεζα και Βόνιτσα, προβλήματα και στη Φιλιππιάδα ΒΙΝΤΕΟ – ΦΩΤΟ

Μάλιστα, σύμφωνα με το tharrosnews.gr σημειώθηκε και τροχαίο ατύχημα, ενώ χρειάστηκε και ο απεγκλωβισμός επιβατών.

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές, η πρόγνωση για την Πάτρα

Η κυκλοφορία αυτή τη στιγμή γίνεται από την παλαιά εθνική οδό στο συγκριμένο τμήμα και παραμένει άγνωστο πότε θα αποκατασταθεί.
