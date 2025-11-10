Μεσσηνία: Πλημμύρισε η Εθνικής Οδός, πως διεξάγεται η κυκλοφορία

Πρόβλημα και στην Εθνική Οδό, προκάλεσε οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ωρών, στη Μεσσηνία, με αποτέλεσμα το πρωί της Δευτέρας 10/11/2025 ο αυτοκινητόδρομος έκλεισε στο ύψος των Παραδεισίων λόγω πλημμυρικών φαινομένων.

Μάλιστα, σύμφωνα με το tharrosnews.gr σημειώθηκε και τροχαίο ατύχημα, ενώ χρειάστηκε και ο απεγκλωβισμός επιβατών.

Η κυκλοφορία αυτή τη στιγμή γίνεται από την παλαιά εθνική οδό στο συγκριμένο τμήμα και παραμένει άγνωστο πότε θα αποκατασταθεί.

