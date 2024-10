Μεξικό: Δεκάδες νεκροί και τραυματίες μετά από σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό

Περισσότεροι από 24 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ ακόμα πέντε τραυματίστηκαν, ύστερα από σύγκρουση ενός λεωφορείου με φορτηγό μεταφοράς εμπορευμάτων σε αυτοκινητόδρομο στην Πολιτεία Ζακατέκας του Μεξικού, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Το δυστύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν τα θύματα συγκρούστηκε στο πίσω μέρος μιας νταλίκας που μετέφερε καλαμπόκι.

Ο κυβερνήτης της Πολιτείας Νταβίντ Μονρεάλ επιβεβαίωσε τον απολογισμό και υποσχέθηκε να στηρίξει τα θύματα και τους συγγενείς τους.

Ένας τοπικός αξιωματούχος είπε στο πρακτορείο Reuters ότι «συνεχίζεται η προσπάθεια για την ανάσυρση ορισμένων σορών από τη χαράδρα στην οποία κατέληξε το λεωφορείο. Πλάνα που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τους διασώστες και τις δυνάμεις ασφαλείας, μεταξύ των οποίων και στρατιώτες, να αποκλείουν την περιοχή και να μεταφέρουν τα θύματα».

Το λεωφορείο κατευθυνόταν στη Σιουδάδ Χουάρες, μια μεθοριακή πόλη στην Πολιτεία Τσιουάουα. Δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν μεταξύ των επιβατών ήταν και μετανάστες που επιδίωκαν να περάσουν στις ΗΠΑ.

