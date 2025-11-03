Μεξικό: Κόλαση και ταραχές μετά την δολοφονία δημάρχου ΒΙΝΤΕΟ

Σκηνές φρίκης εκτυλίχθηκαν το Σάββατο, 1η Νοεμβρίου, στην πολιτεία Μιτσοακάν του Μεξικό, όταν ένοπλοι δολοφόνησαν τον δήμαρχο της Ουρουαπάν, Κάρλος Μάνσο, κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης.

Ο δήμαρχος της πόλης Ουρουαπάν στο Μεξικό, Κάρλος Μάνσο, δολοφονήθηκε στην πλατεία της πόλης αμέσως μετά τα εγκαίνια του Φεστιβάλ Κεριών. Η επίθεση ενώ είχε συγκεντρωθεί μεγάλο πλήθος για τη γιορτή. Οι ερευνητές δεν αποκλείουν ότι η δολοφονία μπορεί να σχετίζεται με τον αγώνα του Μάνσο κατά των καρτέλ ναρκωτικών.

Σε βίντεο που κυκλοφορούν στα social media ακούγονται οι πυροβολισμοί, με τους δράστες να γαζώνουν την αυτοκινητοπομπή του δήμαρχου ο οποίος σκοτώθηκε ακαριαία. Ακολούθησε πανικός, με το πλήθος των συγκεντρωμένων να επιχειρεί να καλυφθεί.

Είχε προηγηθεί και άλλη δολοφονία στο Μεξικό

Ο δήμαρχος μεξικανικής μεγαλούπολης δολοφονήθηκε από ενόπλους το Σάββατο (01.11) κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης στην πολιτεία Μιτσοακάν (δυτικά), όπου η βία των συμμοριών αποτελεί γάγγραινα, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Το θύμα ήταν ο Κάρλος Μάνσο, ο δήμαρχος της Ουρουαπάν, πόλης κάπου 350.000 κατοίκων σε αγροτική περιοχή, γνωστή για τα αβοκάντο της – η παραγωγή της κατά κύριο λόγο εξάγεται στις ΗΠΑ -, όπως και άλλα φρούτα, όπως το κίτρο.

«Κατόπιν επίθεσης που διαπράχθηκε (σ.σ. προχθές Σάββατο) το απόγευμα στο κέντρο της Ουρουαπάν, στη Μιτσοακάν, όπου δυστυχώς έχασε τη ζωή του ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Κάρλος Μάνσο, δυο πρόσωπα που εμπλέκονται στο συμβάν συνελήφθησαν κι ένας από τους δράστες έχασε τη ζωή του», ανέφερε μέσω X η γραμματεία (το υπουργείο) Ασφαλείας και Προστασίας των Πολιτών.

Η πολιτεία Μιτσοακάν μαστίζεται για δεκαετίες από τη βία συμμοριών του οργανωμένου εγκλήματος, που επιδίδονται ιδίως στην εκβίαση αγροτών για την απόσπαση χρημάτων.

Εκεί δρουν κυρίως τα ισχυρά καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο (ΚΝΓΧ) και Νέα Οικογένεια της Μιτσοακάν (ΚΝΟΜ), που νωρίτερα φέτος εγγράφτηκαν στη μαύρη λίστα των «ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων» από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

