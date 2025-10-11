«Μην το κατεδαφίσετε»: Έκκληση για τη διάσωση του κτιρίου Συριόπουλου (ΟΛΠΑ) στο Παλαιό Λιμάνι της Πάτρας

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα μεταπολεμικής αρχιτεκτονικής της Πάτρας κινδυνεύει να χαθεί. Το παλαιό κτίριο του ΟΛΠΑ στο παλαιό λιμάνι, γνωστό ως κτίριο Συριόπουλου, που κτίστηκε το 1971, πρόκειται να κατεδαφιστεί, γεγονός που προκαλεί έντονες αντιδράσεις στον αρχιτεκτονικό κόσμο και την τοπική κοινωνία.

Η αρχιτέκτονας Μυρτώ Κιούρτη απευθύνει επείγουσα έκκληση προς αρχιτέκτονες και φοιτητές αρχιτεκτονικής που έχουν αγαπήσει το κτίριο, ζητώντας να συμβάλουν στη διάσωση και επανανοηματοδότησή του.

Πάτρα: Τι θα πάρει τη θέση του πρώην Κτιρίου Λιμένα;

«Κατεδαφίζουν το έργο! Γίνεται μια προσπάθεια να ενημερωθεί ο κόσμος της Πάτρας για την αξία του και να διασωθεί το κτίριο. Παρακαλώ θερμά όποιος έχει κάνει πρόταση ανασχεδιασμού του κτιρίου να μου στείλει στο myrto.kiourti@gmail.com

τρισδιάστατες απεικονίσεις για να τις δημοσιεύσουμε. Είναι σημαντικό να δουν οι άνθρωποι που δεν είναι αρχιτέκτονες τις άπειρες δυνατότητες ανάπλασης που έχει το έργο!», σημειώνει στο δημόσιο κάλεσμά της.

Η πρωτοβουλία στοχεύει να αναδείξει την πολιτιστική και αρχιτεκτονική αξία του κτιρίου, προβάλλοντας εναλλακτικές προτάσεις για την αξιοποίησή του, αντί της κατεδάφισης.

Ένα από τα σενάρια που προτείνεται είναι η μετατροπή του κτιρίου σε Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης, σύμφωνα με τις αρχές και κατευθύνσεις του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus, του ευρωπαϊκού προγράμματος που συνδέει την αρχιτεκτονική, την αισθητική, τη βιωσιμότητα και τη συμμετοχή των πολιτών.

Όπως τονίζει η αρχιτέκτονας, τέτοιες πρωτοβουλίες είναι ζωτικής σημασίας για τη διάσωση της αρχιτεκτονικής μνήμης της Πάτρας και τη διαμόρφωση ενός νέου οράματος για το παραλιακό της μέτωπο.

Η προθεσμία για την αποστολή προτάσεων και απεικονίσεων λήγει σήμερα το βράδυ.

