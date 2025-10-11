«Μην το κατεδαφίσετε»: Έκκληση για τη διάσωση του κτιρίου Συριόπουλου (ΟΛΠΑ) στο Παλαιό Λιμάνι της Πάτρας

Αρχιτέκτονες και πολίτες της Πάτρας κινητοποιούνται για να σωθεί ένα εμβληματικό κτίριο της πόλης – το παλαιό κτίριο του ΟΛΠΑ στο λιμάνι, έργο του αρχιτέκτονα Συριόπουλου. Η αρχιτέκτονας Μυρτώ Κιούρτη απευθύνει επείγουσα έκκληση προς συναδέλφους και φοιτητές, ζητώντας να ενωθούν για να αποτραπεί η κατεδάφιση και να αναδειχθεί η αξία του.

«Μην το κατεδαφίσετε»: Έκκληση για τη διάσωση του κτιρίου Συριόπουλου (ΟΛΠΑ) στο Παλαιό Λιμάνι της Πάτρας
11 Οκτ. 2025 16:36
Pelop News

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα μεταπολεμικής αρχιτεκτονικής της Πάτρας κινδυνεύει να χαθεί. Το παλαιό κτίριο του ΟΛΠΑ στο παλαιό λιμάνι, γνωστό ως κτίριο Συριόπουλου, που κτίστηκε το 1971, πρόκειται να κατεδαφιστεί, γεγονός που προκαλεί έντονες αντιδράσεις στον αρχιτεκτονικό κόσμο και την τοπική κοινωνία.

Η αρχιτέκτονας Μυρτώ Κιούρτη απευθύνει επείγουσα έκκληση προς αρχιτέκτονες και φοιτητές αρχιτεκτονικής που έχουν αγαπήσει το κτίριο, ζητώντας να συμβάλουν στη διάσωση και επανανοηματοδότησή του.

Πάτρα: Τι θα πάρει τη θέση του πρώην Κτιρίου Λιμένα;

«Κατεδαφίζουν το έργο! Γίνεται μια προσπάθεια να ενημερωθεί ο κόσμος της Πάτρας για την αξία του και να διασωθεί το κτίριο. Παρακαλώ θερμά όποιος έχει κάνει πρόταση ανασχεδιασμού του κτιρίου να μου στείλει στο myrto.kiourti@gmail.com
τρισδιάστατες απεικονίσεις για να τις δημοσιεύσουμε. Είναι σημαντικό να δουν οι άνθρωποι που δεν είναι αρχιτέκτονες τις άπειρες δυνατότητες ανάπλασης που έχει το έργο!», σημειώνει στο δημόσιο κάλεσμά της.

 

«Μην το κατεδαφίσετε»: Έκκληση για τη διάσωση του κτιρίου Συριόπουλου (ΟΛΠΑ) στο Παλαιό Λιμάνι της Πάτρας

Φωτογραφία του Πάνου Εξαρχόπουλου

Η πρωτοβουλία στοχεύει να αναδείξει την πολιτιστική και αρχιτεκτονική αξία του κτιρίου, προβάλλοντας εναλλακτικές προτάσεις για την αξιοποίησή του, αντί της κατεδάφισης.

Ένα από τα σενάρια που προτείνεται είναι η μετατροπή του κτιρίου σε Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης, σύμφωνα με τις αρχές και κατευθύνσεις του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus, του ευρωπαϊκού προγράμματος που συνδέει την αρχιτεκτονική, την αισθητική, τη βιωσιμότητα και τη συμμετοχή των πολιτών.

Όπως τονίζει η αρχιτέκτονας, τέτοιες πρωτοβουλίες είναι ζωτικής σημασίας για τη διάσωση της αρχιτεκτονικής μνήμης της Πάτρας και τη διαμόρφωση ενός νέου οράματος για το παραλιακό της μέτωπο.

Η προθεσμία για την αποστολή προτάσεων και απεικονίσεων λήγει σήμερα το βράδυ.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:51 Σπουδαίες νίκες για Ατρόμητο και Διαγόρα στην Α΄ ΕΠΣ Αχαΐας
18:49 Χαμάς: «Δεν διαπραγματευόμαστε την παράδοση των όπλων» – Σκληρή απάντηση στον Τραμπ
18:48 «Η αγάπη δεν έχει σκοτάδι»: Συγκλονίζει η αδελφή της Γαρυφαλλιάς μετά την καταδίκη του δολοφόνου
18:36 Αίγινα: 9χρονος τραυματίστηκε από καταπέλτη πλοίου – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
18:24 ΗΠΑ: 200 στρατιώτες στο Ισραήλ για την εκεχειρία – Κανένας στη Γάζα, λέει ο Κούπερ
18:12 Ξεσηκωμός στρατιωτικών: Διαμαρτύρονται για τις αλλαγές που “παγώνουν” την εξέλιξη
18:00 Μυστήριο στον Άγιο Παντελεήμονα: Οι αντιφάσεις και τα σενάρια για τη δολοφονία του 31χρονου
17:48 Αποχαιρετιστήριο δείπνο πριν τη φυλακή: Ο Νικολά Σαρκοζί συγκέντρωσε τους φίλους του στο Δάσος της Βουλώνης
17:45 Μακελειό στο Μισισιπί: Τέσσερις νεκροί και 12 τραυματίες σε μαζική ένοπλη επίθεση BINTEO
17:38 Φωτιά στους Ζάρακες Ευβοίας: Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο
17:36 Πάτρα: Έπεσε η αυλαία για το περίπτερο-σύμβολο έξω από το Ρωμαϊκό Ωδείο – Το μήνυμα του ιδιοκτήτη του ΦΩΤΟ
17:24 Ανοικτό αύριο το φαράγγι της Σαμαριάς και από τις δύο εισόδους: Προειδοποίηση για προσοχή λόγω καιρού
17:12 Τέλος στο “μικρό καλοκαιράκι”: Επιστρέφουν οι βροχές στα δυτικά
17:05 Σαντορίνη: Τρεις συλλήψεις για τον πνιγμό του 5χρονου σε πισίνα ξενοδοχείου – Ανάμεσά τους ο πατέρας του παιδιού
17:00 Μητέρα και κόρη νίκησαν τον καρκίνο του μαστού! «Η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση σώζουν ζωές!»
16:48 Έρχονται μειώσεις σε 1.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ – Θα αναγράφεται και η τιμή παραγωγής στο ράφι
16:36 «Μην το κατεδαφίσετε»: Έκκληση για τη διάσωση του κτιρίου Συριόπουλου (ΟΛΠΑ) στο Παλαιό Λιμάνι της Πάτρας
16:36 Τάκης Θεοδωρικάκος: «Η πατρίδα είναι το πρώτο πράγμα που μας ενώνει όλους»
16:24 Η πληγή που δεν έκλεισε ποτέ: Ο Ρόεϊ Σάλεβ, επιζών της σφαγής της Χαμάς στο Nova Festival, αυτοκτόνησε έναν χρόνο μετά
16:12 Ο Αυγουστίνος Ρεμούνδος μιλά στο pelop.gr για τον «Άνθρωπο του Θεού»: «Η ματαίωση είναι το πιο ανθρώπινο συναίσθημα»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ