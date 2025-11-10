Μήνυμα ενότητας και ανασυγκρότησης στην συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας – Το μήνυμα του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου

Σε ένδειξη ενότητας και συλλογικής βούλησης, τα 21 μέλη της νέας Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αχαΐας επελέγησαν χωρίς τη διαδικασία κάλπης, μέσα από συναινετικές διαδικασίες και κοινή αποδοχή των μελών της Συνδιάσκεψης. Τα ονόματα των μελών της νέας Νομαρχιακής θα ανακοινωθούν στη μεθαυριανή συνεδρίαση.

Η Νομαρχιακή Συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αχαΐας πραγματοποιήθηκε χθες Κυριακή, στην αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας, με μεγάλη συμμετοχή μελών, στελεχών και φίλων του κόμματος, καθώς και εκπροσώπων των παραγωγικών και κοινωνικών φορέων της περιοχής.

Η εκδήλωση σηματοδότησε ένα νέο ξεκίνημα ενότητας, ανασυγκρότησης και πολιτικής εξωστρέφειας για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην Αχαΐα, με στόχο την ενεργό παρουσία του κόμματος στην κοινωνία και την Αυτοδιοίκηση.

Στην κεντρική του εισήγηση, ο βουλευτής Αχαΐας και τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, αναφέρθηκε στις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις και στις κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα, δίνοντας έμφαση στην ακρίβεια, τη δημόσια υγεία, τα εργασιακά δικαιώματα και τη δημοκρατική θωράκιση.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος τόνισε ότι: «Ο ελληνικός λαός στοχεύει ολοταχώς και απέναντι σε αυτή την πολιτική, η προοδευτική παράταξη οφείλει να συμπαραταχθεί. Αυτό έχει αποφασίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, να αποτελέσει την εναλλακτική προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης της χώρας».

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα «Προοδευτική Ελλάδα», υπογράμμισε:

«Καλούμε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις να συμπορευτούμε στην εκλογική διαδικασία, ώστε να αποτελέσουμε τον αντίπαλο πόλο στην κυβέρνηση της δεξιάς, που εκπροσωπεί συμφέροντα εις βάρος του ελληνικού λαού, φτωχοποιώντας καθημερινά τους πολλούς και πλουτίζοντας τα καρτέλ».

Για τη σχέση με το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, ο βουλευτής δήλωσε: «Δεν θεωρώ ότι ο κ. Τσίπρας δεν θέλει συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ίδιος είπε πως δεν είμαστε αντίπαλοι, αλλά συνοδοιπόροι. Το ίδιο έχει διατυπώσει και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος. Είμαστε σε κοινή γραμμή και κοινή συνισταμένη. Το απαιτεί η κοινωνία και η ίδια θα επιβάλει τη συμπόρευση όλων των προοδευτικών δυνάμεων».

Αναφερόμενος στην ενότητα, σημείωσε: «Παρά τις αποχωρήσεις και τις δυσκολίες, ο ΣΥΡΙΖΑ στην Αχαΐα παραμένει ζωντανός και ανανεωμένος. Η αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου ήταν γεμάτη, σημάδι ότι ο κόσμος της Αριστεράς εξακολουθεί να εμπνέεται από τις ιδέες και τα ιδανικά του».

Αναφορικά με την Αυτοδιοίκηση, επισήμανε: «Μπορεί να μην είχαμε μέχρι σήμερα σταθερή πολιτική για τοπικά σχήματα, όμως πλέον έχουμε σαφή θέση για το ποια αυτοδιοίκηση θέλουμε: μια αυτοδιοίκηση που υπηρετεί τους πολίτες, τη συμμετοχή και τη διαφάνεια».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στη στάση απέναντι στη δημοτική αρχή της Πάτρας: «Αναγνωρίζουμε ότι ο κ. Πελετίδης υπερασπίζεται το δημόσιο συμφέρον, αλλά παραμένει εγκλωβισμένος σε κομματική λογική. Εμείς επιδιώκουμε συνέργεια όλων των προοδευτικών ανθρώπων, ώστε η πόλη να ανθήσει μέσα από συμμετοχή, συνεργασία και δημιουργικότητα».

