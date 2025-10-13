Ναύπακτος: Η αστυνομία στο κυνήγι άνδρα που πυροβόλησε σκύλο!

Στη Ναύπακτο σημειώθηκε ένα απίστευτο περιστατικό κακοποίησης ζώου, όπου άνδρας πυροβόλησε σκύλο, με την αστυνομία να εξαπολύει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του.

Ανθρωποκυνηγητό ξεκίνησε στους δρόμους του Κρυονερίου και στην ευρύτερη περιοχή της Ναυπάκτου για τον εντοπισμό του δράστη που πυροβόλησε έναν αδέσποτο σκύλο, με τους κατοίκους να αντιδρούν καταγγέλλοντας ότι δεν είναι το πρώτο περιστατικό που συμβαίνει.

Οι αρχές καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανακαλύψουν τον υπεύθυνο αυτής της απαράδεκτης πράξης.

Ο δράστης πυροβόλησε το σκυλάκι στο πόδι και το εγκατέλειψε αιμόφυρτο. Ένας πολίτης που φρόντιζε το ζώο, αντιλήφθηκε το σοβαρό τραύμα τρεις μέρες αργότερα αφού όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος Ναυπάκτου: «Νομίζαμε ότι πρόκειται για τραύμα από δάγκωμα, διότι το σκυλί δάγκωνε το σημείο όπου είχαν μείνει τα σκάγια του όπλου».

Ο κάτοικος που εντόπισε τον τραυματισμένο σκύλο, ειδοποίησε την φιλοζωική και την άμεση δράση. Ο κτηνίατρος που το εξέτασε δήλωσε ότι «ο πυροβολισμός μάλλον έγινε από κοντινή απόσταση. Η πληγή κλείνει και θα γίνει πλαστική επέμβαση για να περιοριστεί η έκταση της πληγής».

Σύμφωνα με τον Alpha, οι κάτοικοι της περιοχής εξέφρασαν την αγανάκτησή τους, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνουν τέτοια περιστατικά κακοποίησης ζώων.

Οι τοπικές αρχές καλούν τους πολίτες να συμβάλουν στην ανακάλυψη του δράστη και να προστατεύσουν τα αδέσποτα ζώα από ανάλογες επιθέσεις.

