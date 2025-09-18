Ναύπακτος: Παραβίασε κόκκινο, έκανε ελιγμούς και προκάλεσε τροχαίο – Δύο τραυματίες

Συνελήφθη χθες το μεσημέρι στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου – Αντιρρίου από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Ναυπακτίας, ένας αλλοδαπός άνδρας, ο οποίος οδηγούσε μοτοσικλέτα κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς και παραβιάζοντας ερυθρό σηματοδότη.

Κατά τη διάρκεια της πορείας του, συγκρούστηκε με δίκυκλο που οδηγούσε ημεδαπός, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και οι δύο αναβάτες.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ρίου Πατρών, ενώ ο συλληφθείς αντιμετωπίζει κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



