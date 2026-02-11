Νέα δεδομένα στην υπόθεση κατασκοπείας: Ζήτησε ο σμήναρχος την προφυλάκισή του, φοβάται για τη ζωή του;

Κατά τους συνηγόρους του, δε συνεργάστηκε με κανένα άλλο στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων. Δεν έδωσε στοιχεία για κρίσιμα εξοπλιστικά προγράμματα, όπως για τα F-35, ούτε πηγαίους κωδικούς λογισμικού

Νέα δεδομένα στην υπόθεση κατασκοπείας: Ζήτησε ο σμήναρχος την προφυλάκισή του, φοβάται για τη ζωή του;
11 Φεβ. 2026 12:35
Pelop News

Στην υπόθεση κατασκοπείας πολλές λεπτομέρειες για τις συναντήσεις του με τους Κινέζους έδωσε ο κατηγορούμενος  σμήναρχος που απολογήθηκε επί οκτώ ώρες στο αεροδικείο.

Υπόθεση κατασκοπείας: Η 8άρη απολογία του σμήναρχου, πώς τον προσέγγισαν μέσω LinkedIn, ποιους κατονόμασε

Όπως είπε στην απολογία του ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας που κατηγορείται για κατασκοπεία, συνάντησε τον «Στίβεν Γουέιν» στο Πεκίνο, το Σεπτέμβριο του 2024. Μαζί με το Στήβεν ήταν ακόμη δύο Κινέζοι και κάποια στιγμή του σύστησαν και μια Κινέζα.

Ο Στίβεν του συστήθηκε ως εκπρόσωπος εταιρείας και μαζί με τους άλλους, του ζητούσαν reports για το οικονομικό περιβάλλον της Ελλάδας.

Σύμφωνα με την υπεράσπιση του σμήναρχου, στην αρχή τους έδινε αναφορές με πληροφορίες που αλίευε από το διαδίκτυο.

Στην πορεία άρχισαν να τον πιέζουν για πιο συγκεκριμένες πληροφορίες. Του έλεγαν ότι ξέρουν την εργασία του, την οικογένεια του κτλ. Φέρεται να έχει δώσει απόρρητα έγγραφα μεσαίου μεγέθους.

Συνολικά κατά την υπεράσπιση του, από τον Φεβρουάριο 2024, οπότε προσεγγίστηκε για πρώτη φορά από τον «Στίβεν», έχει λάβει 25.000 ευρώ είτε σε μετρητά, είτε σε ψηφιακό πορτοφόλι με κρυπτονομίσματα.

Κατά τους συνηγόρους του, δε συνεργάστηκε με κανένα άλλο στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων. Δεν έδωσε στοιχεία για κρίσιμα εξοπλιστικά προγράμματα, όπως για τα F-35, ούτε πηγαίους κωδικούς λογισμικού.

Τους μόνους κωδικούς που έδωσε, κατά τους συνηγόρους του, είναι τους κωδικούς του υπολογιστή του και του κινητού του.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να γίνει πραγματογνωμοσύνη στον υπολογιστή του, ενώ αναμένεται να ανοιχθεί και το κινητό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτησε ο ίδιος να προφυλακιστεί και να καταδικαστεί από τη στρατιωτική δικαιοσύνη, δηλώνοντας μετάνοια για τις πράξεις του. Το γεγονός ότι ο ίδιος ζήτησε να προφυλακιστεί, από το νομικό περιβάλλον του ερμηνεύεται ότι ίσως φοβάται για τη σωματική του ακεραιότητα και τη ζωή του.

Γι’ αυτό, στο απολογητικό του υπόμνημα, δεν ζητήθηκε καν να μείνει ελεύθερος με «βραχιολάκι» σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:09 Ενοίκια σε άνοδο, εισοδήματα πίσω: Η στεγαστική πίεση δοκιμάζει νοικοκυριά και οικονομία
13:04 «Φέρεται σαν μωρό και ξεχνάει ακόμα και πού είναι η τουαλέτα», η Αλεξία Έβερτ περιέγραψε την περιπέτεια του συζύγου της, ΒΙΝΤΕΟ
13:00 Επίδομα παιδιού Α21: Ανοίγει στο τέλος Φεβρουαρίου η πλατφόρμα για αιτήσεις – Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι
13:00 Αχαΐα: Σχεδιασμός στεγαστικής πολιτικής 2025-2026 – Δεύτερη ευκαιρία για κτίρια, αφορμή για αστική αναγέννηση
12:53 «Πάντα με ενδιέφεραν περισσότερο οι ουλές και η ζωή που κουβαλούν οι άνθρωποι», συγκλονιστική η Αντζελίνα Τζολί για τη διπλή μαστεκτομή, ΒΙΝΤΕΟ
12:46 Μηνύματα από Ερντογάν πριν το τετ α τετ με Μητσοτάκη στην Άγκυρα: «Θέλουμε ειρήνη και ανάπτυξη για εμάς και τους γείτονές μας»
12:44 Ιράν: Δεν θέλουμε πυρηνικά όπλα, είμαστε ανοιχτοί σε κάθε έλεγχο
12:35 Νέα δεδομένα στην υπόθεση κατασκοπείας: Ζήτησε ο σμήναρχος την προφυλάκισή του, φοβάται για τη ζωή του;
12:31 Η Γενετική στο προσκήνιο στην Πάτρα: Μαθητές και επιστήμονες στην υβριδική ημερίδα του Αρσακείου για το CRISPR Cas9
12:27 «Ουρές» στην Πάτρα: Ο Γιάννης Πάσχος παρουσιάζει το νέο βιβλίο του στο Nouveau
12:20 Πέθανε ο σπουδαίος επιχειρηματίας Γιάννης Τρίκαρδος, πρόεδρος του Ελληνογαλλικού Επιμελητηρίου
12:20 Ηλεία: Λουκέτο στα ΕΛΤΑ Λεχαινών μετά από 160 χρόνια λειτουργίας
12:16 Δένδιας για Άμυνα και γεωπολιτική: «Η Ατζέντα 2030 και η “Ασπίδα του Αχιλλέα” απάντηση στις νέες προκλήσεις»
12:10 Ενίσχυση στην περιφέρεια για τον Προμηθέα με Αμερικανό σκόρερ
12:08 Στέφανος Παπαδόπουλος: Αντιδράσεις για αφίσα live στην Κύπρο μετά την καταγγελία κατά Μαζωνάκη
12:04 Final Four της Euroleague: Τα εισιτήρια εξαφανίστηκαν σε λιγότερο από 5 λεπτά!
12:00 Νέα εποχή στο στρατόπεδο «Ανδρέας Μουζάκης»: Η Πάτρα υποδέχεται πάλι νεοσύλλεκτους
11:56 Πρέβεζα: Στο έλεος της κακοκαιρίας με κατολισθήσεις και πλημμύρες, στον «αέρα» ολόκληρο κατάστημα λόγω διάβρωσης του εδάφους
11:53 Κωνσταντοπούλου μετά την ανεξαρτητοποίηση Καραγεωργοπούλου: «Η αγάπη στο τέλος θα νικήσει»
11:48 Διπλό κύμα κακοκαιρίας από σήμερα: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι στη χώρα – Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ