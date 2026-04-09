Νέα μετωπική ΠΑΣΟΚ – Γεωργιάδη: «Ρουσφετάκιας» και πυρά για σιωπή στην ουσία

Η πολιτική σύγκρουση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τον Άδωνι Γεωργιάδη κλιμακώνεται, μετά τη νέα ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη με αφορμή τις δημόσιες αναρτήσεις του υπουργού Υγείας για τα ρουσφέτια και τις αιχμές που άφησε κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Το ΠΑΣΟΚ απαντά με ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, κατηγορώντας τον υπουργό για προσωπικές επιθέσεις και αποφυγή της ουσίας, ενώ θέτει ανοιχτά ζήτημα διαφάνειας γύρω από όσα ο ίδιος υποστηρίζει δημόσια.

Στην ανακοίνωσή του, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κάνει λόγο για πανικό και επιθετική ρητορική από την πλευρά του Άδωνι Γεωργιάδη, επιμένοντας ότι πίσω από τις ύβρεις και τις προσωπικές αιχμές δεν έχει δοθεί καμία ουσιαστική απάντηση για το βασικό ερώτημα που έχει τεθεί στη δημόσια συζήτηση. Το ΠΑΣΟΚ ζητά να δημοσιοποιηθούν τα ρουσφέτια που, όπως υποστηρίζει, έγιναν σε βουλευτές της αντιπολίτευσης, μαζί με τις σχετικές απαντήσεις, ώστε να ελεγχθεί ποιος ενήργησε εκτός νόμου και αν ο ίδιος ο υπουργός κινήθηκε θεσμικά.

Το νέο χτύπημα του ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη

Η Χαριλάου Τρικούπη επανήλθε με σκληρή γλώσσα, δίνοντας συνέχεια σε μια αντιπαράθεση που έχει ήδη φουντώσει τις τελευταίες ημέρες. Στο κείμενό του, το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον υπουργό Υγείας ότι απαντά με χαρακτηρισμούς αντί με τεκμηρίωση και τον καλεί, ουσιαστικά, να περάσει από τις γενικές καταγγελίες σε συγκεκριμένα στοιχεία.

Στο υστερόγραφο της ανακοίνωσης, μάλιστα, η αντιπαράθεση αποκτά και σαφές πολιτικό βάθος, αφού το ΠΑΣΟΚ επαναφέρει δηλώσεις του ίδιου του Άδωνι Γεωργιάδη από το 2007, όταν ως βουλευτής του ΛΑΟΣ μιλούσε για τη μετάλλαξη του συνθήματος της Νέας Δημοκρατίας από το «σεμνά και ταπεινά» στο «σεμνά και μετρητά» και αναφερόταν σε «γαλάζια» κοράκια που πήραν χρήματα σε τσάντες. Με αυτόν τον τρόπο, η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί να στρέψει το βάρος της συζήτησης και στην ίδια την παλαιότερη ρητορική του υπουργού.

Τι ζητά να δοθεί στη δημοσιότητα

Το βασικό αίτημα του ΠΑΣΟΚ είναι σαφές και πολιτικά αιχμηρό. Το κόμμα καλεί τον υπουργό Υγείας:

να δημοσιεύσει τα ρουσφέτια που, όπως υποστηρίζει, έγιναν σε βουλευτές της αντιπολίτευσης

να κοινοποιήσει τις απαντήσεις που έδωσε σε κάθε περίπτωση

να ελεγχθεί αν υπήρξε παρανομία από οποιαδήποτε πλευρά

να φανεί αν ο ίδιος λειτούργησε εντός του νόμου

Με την παρέμβασή του αυτή, το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να μεταφέρει τη συζήτηση από το πεδίο της εντύπωσης στο πεδίο της τεκμηρίωσης, ζητώντας συγκεκριμένα δεδομένα και όχι γενικές δημόσιες αναφορές.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη στο X

Είχε προηγηθεί ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη στο X, στην οποία ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι «μάλλον» εκνευρίστηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης επειδή, όπως σημείωσε, έμαθε από τον ίδιο ότι το κόμμα του ήταν ο «Πρύτανης των ρουσφετιών» ή επειδή αποκαλύφθηκε πως ακόμη και σήμερα γίνονται συνεχώς αιτήματα για ρουσφέτια. Στο ίδιο μήνυμα έκλεισε με ευχές για Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Η ανάρτηση αυτή αποτέλεσε το άμεσο έναυσμα για τη νέα ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη, η οποία απάντησε σε ανάλογο ύφος, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τη θερμοκρασία της πολιτικής αντιπαράθεσης. Η σύγκρουση εντάσσεται στο ήδη φορτισμένο κλίμα των ημερών, καθώς το ζήτημα των ρουσφετιών και οι σχετικές δημόσιες τοποθετήσεις έχουν προκαλέσει σφοδρή κομματική σύγκρουση.

Πολιτική σύγκρουση με φόντο τα ρουσφέτια

Το νέο επεισόδιο δείχνει ότι η υπόθεση δεν περιορίζεται πια σε μια αποσπασματική ανταλλαγή αναρτήσεων, αλλά αποκτά σταθερά χαρακτηριστικά μετωπικής πολιτικής σύγκρουσης. Από τη μία πλευρά, ο Άδωνις Γεωργιάδης επιμένει σε μια επιθετική γραμμή απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και προσωπικά στον Νίκο Ανδρουλάκη. Από την άλλη, η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί να αναδείξει θεσμικά και πολιτικά ερωτήματα, ζητώντας έγγραφα, απαντήσεις και καθαρές εξηγήσεις.

Σε αυτή τη φάση, το βάρος πέφτει στο αν η δημόσια αυτή αντιπαράθεση θα παραμείνει στο επίπεδο των πολιτικών ανακοινώσεων και των social media ή αν θα ακολουθήσει περαιτέρω θεσμική συνέχεια. Προς το παρόν, πάντως, το μόνο βέβαιο είναι ότι ο τόνος έχει ήδη ανέβει επικίνδυνα και ότι η συζήτηση για τα ρουσφέτια επανέρχεται δυναμικά στο κέντρο της πολιτικής σύγκρουσης.

