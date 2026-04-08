Ανδρουλάκης κατά Τριανταφύλλου μετά τις αιχμές για το ΠΑΣΟΚ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσαν οι δηλώσεις της Σώτης Τριανταφύλλου για το ΠΑΣΟΚ με αφορμή την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να υιοθετεί δημόσια την απάντηση της Μαρινίκης Θεοδώρου. Η συγγραφέας είχε υποστηρίξει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να μιλά με ηθικούς όρους, προκαλώντας έντονη αντίδραση από τη Χαριλάου Τρικούπη.

08 Απρ. 2026 11:50
Pelop News

Νέος γύρος πολιτικής σύγκρουσης άνοιξε με αφορμή τις δηλώσεις της Σώτης Τριανταφύλλου για το ΠΑΣΟΚ και την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να παρεμβαίνει μέσω social media και να αναδημοσιεύει ανάρτηση της Μαρινίκης Θεοδώρου, η οποία απαντούσε ευθέως στη συγγραφέα.

Η ένταση προκλήθηκε μετά την τοποθέτηση της Σώτης Τριανταφύλλου σε τηλεοπτική εκπομπή, όπου, σχολιάζοντας το ζήτημα της διαφάνειας στην Ελλάδα με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστήριξε ότι «ως κόμμα το ΠΑΣΟΚ – πιθανότατα και η υπόλοιπη Αριστερά – δεν δικαιούται να ομιλεί με ηθικούς όρους», προσθέτοντας ότι η χώρα έχει μακρά ιστορία αδιαφάνειας, ατιμωρησίας και έλλειψης λογοδοσίας.

Η απάντηση από το ΠΑΣΟΚ ήρθε μέσα από ανάρτηση της δικηγόρου και αναπληρώτριας του τομέα Οικονομικών του κόμματος, Μαρινίκης Θεοδώρου, την οποία στη συνέχεια αναδημοσίευσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, δίνοντάς της σαφώς πολιτική κάλυψη. Στο κείμενό της, η κ. Θεοδώρου σημείωσε ότι το πραγματικό ερώτημα δεν είναι ποιος «δικαιούται» να μιλά με ηθικούς όρους, αλλά αν υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που έχουν το θάρρος να τους υπηρετούν στην πράξη, ως πρόσωπα και ως κοινωνία.

Στην ίδια ανάρτηση, η κ. Θεοδώρου υποστήριξε ότι η ηθική δεν αποτελεί προνόμιο ορισμένων «αλάθητων» προσώπων και ανέφερε πως οι πολίτες όχι μόνο δικαιούνται αλλά και οφείλουν να μιλούν και να αγωνίζονται για το καλύτερο, «ειδικά όταν η παρακμή απλώνεται παντού». Παράλληλα, χαρακτήρισε το ΠΑΣΟΚ «ζωντανό οργανισμό, φτιαγμένο από ανθρώπους, με όνειρα, αξίες και αγώνες».

Η παρέμβαση Ανδρουλάκη δείχνει ότι στη Χαριλάου Τρικούπη οι δηλώσεις της Σώτης Τριανταφύλλου δεν αντιμετωπίστηκαν ως ένα απλό δημόσιο σχόλιο, αλλά ως πολιτική αιχμή που άγγιξε τον πυρήνα της συζήτησης για τη θεσμική αξιοπιστία, τη διαφάνεια και τις ιστορικές ευθύνες του πολιτικού συστήματος.

