Νεκρός 94χρονος που έπεσε στο Ηράκλειο από ύψος άνω των 8 μέτρων

Δυστυχώς κατέληξε ο 94χρονος, ο οποίος το πρωί σήμερα (4/4/2026) έπεσε από μεγάλο ύψος, άνω των 8 μέτρων από τα ενετικά τείχη, όπου βρίσκεται το άγαλμα του Βενιζέλου, στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, ο ηλικιωμένος έπεσε στα σκαλοπάτια, λίγα μέτρα από την είσοδο της Πύλης του Αγίου Γεωργίου, και νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο φέροντας σοβαρές κακώσεις στο κεφάλι και στα πόδια.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον 94χρονο στο νοσοκομείο.

Οι πρώτες ενδείξεις αποκλείουν εγκληματική ενέργεια και στρέφουν την έρευνα σε πιθανό παθολογικό επεισόδιο.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των Αρχών για τα αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



