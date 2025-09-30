Νέο φορολογικό νομοσχέδιο: Ελαφρύνσεις 1,7 δισ. ευρώ για οικογένειες και νέους, τι προβλέπει για στεγαστικό και ακίνητα

Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, που ενσωματώνει όλα τα μέτρα της ΔΕΘ ύψους 1,7 δισ. ευρώ, καθώς και πρόσθετες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, τίθεται σήμερα προς συζήτηση στο υπουργικό συμβούλιο υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή αμέσως μετά το προσχέδιο του προϋπολογισμού τις επόμενες ημέρες και θα ψηφιστεί εντός του μήνα.

Τριετής φοροαπαλλαγή και για μεγάλα διαμερίσματα: Ανάσα για πολύτεκνους και δημόσιους λειτουργούς

Τα κύρια σημεία του φορολογικού νομοσχεδίου

Μείωση φόρων εισοδήματος : Έμφαση σε οικογένειες με παιδιά και νέους έως 30 ετών. Μείωση συντελεστών κατά δύο μονάδες για εισοδήματα 10.000–40.000 ευρώ. Νέος ενδιάμεσος συντελεστής 39% για εισοδήματα 40.000–60.000 ευρώ. Πλήρης απαλλαγή για νέους έως 25 ετών με εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Ο πρώτος συντελεστής μειώνεται στο 9% για ηλικίες 26–30. Οικογένειες με τέσσερα τέκνα θα έχουν πρόσθετες ελαφρύνσεις.

: Έμφαση σε οικογένειες με παιδιά και νέους έως 30 ετών. Φορολογία ακινήτων : Νέος ενδιάμεσος συντελεστής 25% για εισοδήματα από ενοίκια 12.000–24.000 ευρώ. Κίνητρα για επιστροφή κλειστών κατοικιών στη μακροχρόνια μίσθωση, με φοροαπαλλαγές τριών ετών, ακόμα και για σπίτια άνω των 120 τ.μ., αν μισθωθούν σε τρίτεκνους, πολύτεκνους ή ειδικές κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων (εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές, ένστολους).

: Κατάργηση ΕΝΦΙΑ : Από το 2026 για κύριες κατοικίες μικρών οικισμών έως 1.500 κατοίκους: μείωση 50% το πρώτο έτος και πλήρης απαλλαγή το 2027. Μείωση 30% ΦΠΑ σε νησιά του Βορείου Αιγαίου, Έβρου και Δωδεκανήσων με πληθυσμό έως 20.000.

: Τεκμήρια διαβίωσης : Μείωση 30% για κατοικίες και αυτοκίνητα, ενώ για ελεύθερους επαγγελματίες σε μικρούς οικισμούς εκτός Αττικής περιορίζεται στο μισό. Νέες μητέρες εξαιρούνται πλήρως για τρία χρόνια.

: Μείωση 30% για κατοικίες και αυτοκίνητα, ενώ για ελεύθερους επαγγελματίες σε μικρούς οικισμούς εκτός Αττικής περιορίζεται στο μισό. Νέες μητέρες εξαιρούνται πλήρως για τρία χρόνια. Εισοδήματα και ειδικά μισθολόγια : Αναμόρφωση από Οκτώβριο 2025 για Ένοπλες Δυνάμεις, Σώματα Ασφαλείας και Διπλωματικό Σώμα, με αυξήσεις αποδοχών. Συνταξιούχοι: σταδιακή κατάργηση προσωπικής διαφοράς (50% το 2026, πλήρης κατάργηση 2027), ετήσια ενίσχυση 250 ευρώ και αναπροσαρμογή εισφοράς αλληλεγγύης για εργαζόμενους συνταξιούχους.

: Στεγαστικό και μίσθωση ακινήτων : Παράταση περιορισμού βραχυχρόνιων μισθώσεων σε τρία κορεσμένα διαμερίσματα της Αθήνας. Φορολογικά κίνητρα για αξιοποίηση κενών κατοικιών με προστασία σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης ενοικιαστών.

: Προγράμματα αναβάθμισης : Επέκταση προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» με 650 εκατ. ευρώ για σχολικές μονάδες. Ανέγερση 2.000 διαμερισμάτων σε εκτάσεις πρώην στρατοπέδων.

Το νομοσχέδιο συνδυάζει μείωση φόρων, στήριξη οικογενειών, ενίσχυση των νέων και παρέμβαση στην αγορά κατοικίας, στοχεύοντας σε οικονομική ανακούφιση και βελτίωση της προσβασιμότητας στην εργασία και στη στέγαση.

