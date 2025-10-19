Νέο Ηράκλειο: 16χρονη «τύφλα» στο μεθύσι, σε πλατεία της Αθήνας
Σε βάρος του πατέρα της, ηλικίας 53 ετών σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου
Σε ημιλιπόθυμη κατάσταση εντοπίστηκε τα ξημερώματα μια 16χρονη σε πλατεία στο Νέο Ηράκλειο. Όπως διαπιστώθηκε από το ΕΚΑΒ που έσπευσε στην περιοχή, φαίνεται πως είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ.
Η κοπέλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, χωρίς να διατρέχει κανένα κίνδυνο η ζωή της.
Σε βάρος του πατέρα της, ηλικίας 53 ετών σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου.
