Ντόναλντ Τραμπ: Μιμήθηκε με κωμικό τρόπο την έξοδο του Μπάιντεν από τη σκηνή – ΒΙΝΤΕΟ

Ανελέητο τρολάρισμα στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν φαίνεται πως κάνει ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Σε μια πρόσφατη στάση της προεκλογικής του εκστρατείας στο Λας Βέγκας, ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στο σημείο να αναπαραστήσει με κωμικό τρόπο την έξοδο του 80χρονου προέδρου από την σκηνή, όπως συνέβη σε πρόσφατες ομιλίες του.

«Δεν μπορεί να βάλει δύο προτάσεις μαζί και είναι υπεύθυνος για τον πυρηνικό πόλεμο» είπε ο Τραμπ σε ένα πλήθος από θαυμαστές του.

Αναφερόμενος στις συχνά συγκεχυμένες εξόδους του Μπάιντεν από τη σκηνή μετά από δημόσιες ομιλίες του, ο Τραμπ είπε στο κοινό ότι είναι καλύτερα εξοπλισμένος στο να εντοπίζει τις ράμπες εξόδου από ό,τι ο πιθανός αντίπαλός του το 2024. «Βλέπω μια σκάλα εκεί, βλέπω μια σκάλα. Αν χρειαζόταν, θα πηδούσα κατευθείαν από αυτό το πράγμα στο μπροστινό μέρος (δείχνοντας το μπροστινό μέρος της σκηνής), θα μπορούσα να το κάνω, είναι περίπου ένα μέτρο» είπε.

Trump mocks Biden for the way Biden leaves a stage. He isn’t wrong.😆pic.twitter.com/FGKQy12NlJ

— General™️👀🇺🇸🦅 (@TheGeneral_0) October 29, 2023