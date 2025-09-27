Ο Ανδρέας Αποσκίτης ήταν ένας σύγχρονος «Δον Κιχώτης» για την Πάτρα

Από την ασύνορη αγάπη του για την Πάτρα -ο αδικοχαμένος Ανδρέας Αποσκίτης- περπάτησε την πόλη όσο κανένας άλλος. Κάθε δρόμο, κάθε συνοικία, κάθε σοκάκι

Ο Ανδρέας Αποσκίτης ήταν ένας σύγχρονος «Δον Κιχώτης» για την Πάτρα
27 Σεπ. 2025 14:33
Pelop News

Μπορεί να μην είχε τις επιδόσεις των φημισμένων μαραθωνοδρόμων της Πάτρας, των αείμνηστων Τσιμιγκάτου και Παπαγεωργίου, του Αργυρόπουλου, του Ανδριόπουλου, του Γκότση, αλλά τους συναγωνιζόταν σε χιλιόμετρα.

Από την ασύνορη αγάπη του για την Πάτρα -ο αδικοχαμένος Ανδρέας Αποσκίτης- περπάτησε την πόλη όσο κανένας άλλος. Κάθε δρόμο, κάθε συνοικία, κάθε σοκάκι. Και κατέγραφε τις ασχήμιες της. Και αναδείκνυε. Και καταδείκνυε. Και υποδείκνυε. Ακούραστα, επίμονα, με πειθώ, με ντοκουμέντα. Ενας σύγχρονος «Δον Κιχώτης», με περίσσευμα ανιδιοτέλειας, απέραντης και άδοξης αγάπης για την Πάτρα.

Οι πολλοί συμπολίτες τον «πρωτογνώρισαν» μέσα από τη διαδικτυακή ομάδα του στο Facebook «Πάτρα, αυτά που δεν λέγονται…». Ξεκίνησαν τρεις, έγιναν χίλιοι δεκατρείς και τα μέλη έφτασαν τα 24.000! Η αποθέωση της αποδοχής και απήχησης. Ανέβηκε δυο – δυο τα σκαλιά της αναγνώρισης γιατί προσέφερε ανεκτίμητες υπηρεσίες στην πόλη. Το ένστικτο της κοινωνίας αγκάλιασε τον καθημερινό, όμορφο αγώνα του. Εντάξει, υπήρξαν και εκείνοι που ενοχλούντο. Αλλά αυτό συμβαίνει όταν κάποιος είναι επιλήσμων του καθήκοντος και των υποχρεώσεών του…

Είναι πολλές οι φορές που εμείς οι δημοσιογράφοι αξιοποιήσαμε ερεθίσματα, στοιχεία, αναρτήσεις, επισημάνσεις του Ανδρέα Αποσκιτή. Αν θέλουμε να είμαστε φιλαλήθεις, πρέπει να πούμε ότι του χρωστάμε. Και δυστυχώς τώρα, μετά τον θάνατό του, του χρωστάμε την αγόρευση σε «πρύτανη» του δημοτικού ρεπορτάζ!

Στις μέρες μας ρόλοι και έννοιες έχουν παραποιηθεί. Υποκριτές, συμφεροντολόγοι και αργυρώνητοι έχουν διεισδύσει σε θεσμούς και φορείς, που είναι ταγμένοι, κατά τ΄ άλλα, να υπηρετούν το γενικό καλό. Ο Ανδρέας Αποσκίτης στάθηκε μακριά τους. Διότι αυτός ήταν αυθεντικός ενεργός πολίτης. Γνήσιος ακτιβιστής.

Αδέσμευτος, ανιδιοτελής, εθελοντής, ανθρωπιστής. Και αφιέρωσε όλα τα χαρίσματα της προσωπικότητάς του στην Πάτρα, που τόσο παθολογικά αγαπούσε. Τουλάχιστον από εκεί ψηλά ας τη δει κάποτε όπως την ονειρευόταν…
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:11 Ζαπορίζια: Κόκκινος συναγερμός για πιθανό πυρηνικό ατύχημα!
16:01 Γιατί η Ρωσία ισχυρίστηκε ότι κατέλαβε τρία χωριά στην Ουκρανία;
15:51 Αλεπού έκανε βόλτα σε ξενοδοχείο στη Γλυφάδα ΒΙΝΤΕΟ
15:39 Νέο μισθολόγιο σε Ενοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας – Από πότε θα δουν αύξηση
15:33 Αυτές είναι οι απαντήσεις για τον θάνατο της 92χρονης που την έθαψε η κόρη της σε λάκκο
15:25 Ρόδος: Σε δίκη ο 53χρονος προσωρινά κρατούμενος για πορνογραφία ανηλίκων
15:17 Σοβαρό τροχαίο στη Βάρδα: 16χρονος δίνει μάχη για τη ζωή του στο ΠΓΝΠ, τραυματίας και 24χρονος οδηγός
15:12 Λίγες προσδοκίες για την τριμερή στο Κυπριακό λόγω εκλογών στα Κατεχόμενα
15:01 Ο Χάρι Κέιν των ρεκόρ: Έφτασε τα 100 γκολ με την Μπάγερν σε 104 εμφανίσεις
14:50 Επίδομα Παιδιού Α21: Τις επόμενες ημέρες η πληρωμή της 4ης δόσης
14:41 Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2025: Το μήνυμα του  Γ.Γ. ΕΟΤ Ανδρέα Φιορεντίνου
14:33 Ο Ανδρέας Αποσκίτης ήταν ένας σύγχρονος «Δον Κιχώτης» για την Πάτρα
14:26 Κρήτη: Πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου σε 66χρονο – Ποια συμπτώματα έχει
14:22 ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ολες οι πληρωμές που θα γίνουν μέχρι τις 3 Οκτωβρίου
14:10 Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Ζωτικής σημασίας για την Αχαΐα και τους όμορους νομούς η αναβάθμιση της Εθνικής Οδού Πατρών-Τριπόλεως (πρώην 111)»
14:01 Δαρείου και Παρυσάτιδος …
13:53 Νέα απειλή στη Δανία: Υπέρπτηση drones πάνω από τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της χώρας
13:41 Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ανήλικη γιατί οδηγούσε μοτοποδήλατο που είχε κλέψει νωρίτερα
13:33 Δυτική Ελλάδα: Εκτεταμένες εργασίες σε χειμάρρους και ποτάμια από την Περιφέρεια
13:23 Κεραμέως: Ετοιμάζεται νέο πρόγραμμα απασχόλησης για 10.000 άνεργες μητέρες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ