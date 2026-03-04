Ο απίστευτος λόγος που η Air France βάζει τέλος στις πτήσεις προς Κούβα

Στην παρούσα φάση τρεις φορές την εβδομάδα αεροπλάνα της Γαλλικής εταιρείας πετούν από το Παρίσι προς την Αβάνα

Ο απίστευτος λόγος που η Air France βάζει τέλος στις πτήσεις προς Κούβα
04 Μαρ. 2026 23:01
Pelop News

Η γαλλική αεροπορική εταιρεία Air France ανακοίνωσε ότι από τις 29 Μαρτίου και μετά θα διακόψει τις πτήσεις των αεροσκαφών της προς την Αβάνα λόγω της έλλειψης καυσίμων που παρατηρείται στην Κούβα.

Η εταιρεία αναφέρει ότι υπό την προϋπόθεση της βελτίωσης της υφιστάμενης κατάστασης θα μπορούσαν οι πτήσεις να επαναληφθούν από τις 15 Ιουνίου και μετά.

Η Air France πραγματοποιεί στην παρούσα φάση τρεις πτήσεις την εβδομάδα από το Παρίσι προς την Αβάνα.

