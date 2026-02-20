Ο χαιρετισμός του Μπραντ Πιτ στις κάμερες της Ύδρας

Στην Ύδρα ο διάσημος ηθοποιός Μπραντ Πιτ βρίσκεται ενόψει των γυρισμάτων της νέας του ταινίας «The Riders»

20 Φεβ. 2026 11:07
Η άφιξη του Μπραντ Πιτ στην Ύδρα αποτελεί Νο1 είδηση των ημερών και όλες οι τηλεοπτικές εκπομπές παρουσίασαν εκτενή ρεπορτάζ για τον διάσημο ηθοποιό.

Νωρίς το πρωί της Παρασκευής (20.02.2026) είδαμε τα πρώτα πλάνα του Μπραντ Πιτ στο νησί. Λίγο αργότερα η εκπομπή «Το πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα μετέδιδε μία ζωντανή σύνθεση από την Ύδρα και ο Μπραντ Πιτ, ο οποίος βρισκόταν σε ένα ψηλό κτίριο χαιρέτησε με χαμόγελο την κάμερα.

Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση ενόψει γυρισμάτων «The Riders»

Στην αρχή του ρεπορτάζ παρουσιάστηκαν αποκλειστικά πλάνα από νωρίς το πρωί, όπου ο ηθοποιός καταγράφηκε να πηγαίνει για το μακιγιάζ του και να χαιρετά ευγενικά, ενώ έγινε αναφορά στη διαμονή του σε ένα ιστορικό αρχοντικό κοντά στη Σχολή Καλών Τεχνών, καθώς και στις δυσκολίες μεταφοράς του εξοπλισμού με τα χέρια λόγω της απαγόρευσης οχημάτων στο νησί.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονο ενθουσιασμό στο πάνελ της εκπομπής, με τον Γιώργο Λιάγκα να το χαρακτηρίζει ως «παγκόσμια αποκλειστικότητα», ενώ οι συνεργάτες του να σχολίασαν την απλότητα και την ευγένεια του ηθοποιού.

