Ο καιρός σήμερα Μ. Δευτέρα: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, πού θα βρέξει, η πρόγνωση για την Πάτρα

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα ορεινά θα επικρατήσει σήμερα, Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ).

Πιο αναλυτικά, τις πρωινές ώρες αναμένονται λίγες τοπικές βροχές στα ορεινά της Κρήτης, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά, με πιθανότητα ασθενών βροχών ή όμβρων κυρίως στα κεντρικά και νότια ορεινά της χώρας, καθώς και στα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα θα είναι πρόσκαιρα και θα εξασθενήσουν γρήγορα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι ασθενέστεροι.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Συγκεκριμένα, στα ηπειρωτικά θα φτάσει κατά τόπους τους 22-23 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις νησιωτικές περιοχές θα κυμανθεί μεταξύ 19 και 21 βαθμών.

Στην Αττική, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Γενικά αίθριος καιρός αναμένεται και στην Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Ηλιοφάνεια με την θερμοκρασία να φθάνει τους 21 βαθμούς, προβλέπεται στην Πάτρα. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 3 μποφόρ.

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού για την Πάτρα

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία και Θράκη: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα. Άνεμοι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 7 έως 22 βαθμούς (2-3 βαθμούς χαμηλότερη στη Δυτική Μακεδονία).

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά. Άνεμοι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 8 έως 23 βαθμούς (χαμηλότερη στο εσωτερικό της Ηπείρου).

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα όμβρων στα ορεινά. Άνεμοι μεταβλητοί 3-4 και τοπικά βόρειοι έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 8 έως 23 βαθμούς.

Κυκλάδες και Κρήτη: Στις Κυκλάδες αίθριος. Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις με λίγες βροχές μέχρι το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 4-5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 11 έως 19 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Στα νοτιότερα Δωδεκάνησα τοπικές νεφώσεις με λίγες βροχές μέχρι το απόγευμα, αλλού αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 4-5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 12 έως 20 βαθμούς.

