«Ο Ρουμάνος φταίει και τώρα την πληρώνει τσάμπα ο γιος μου», τονίζει ο πατέρας του 55χρονου σαμποτέρ των γερμανικών πλοίων

Σίγουρος για τον γιο του παρουσιάστηκε ο πατέρας του 55χρονου που συνελήφθη στο Κοπτερό Ροδόπης, μετά από εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος των γερμανικών Αρχών, κατηγορούμενος για απόπειρα δολιοφθοράς σε γερμανικά πολεμικά πλοία, στο Αμβούργο. Αναλυτικά τόνισε: «Το παιδί μου είναι ο καλύτερος άνθρωπος. Ο Ρουμάνος τον έμπλεξε είμαι σίγουρος».

«Φοβάμαι πολύ ακόμα, ζω με τον φόβο. Ακόμα τον περιμένω να έρθει στο σπίτι μας», συγκλονίζει η σύζυγος του 72χρονου που πέθανε μετά από άγρια ληστεία στα Μέγαρα

Πιο συγκεκριμένα, όπως δήλωσε ο πατέρας του 55χρονου στο thestival.gr, «ο γιος μου πρώτα αγρότης ήταν, βάζαμε καπνά, μετά έπιασε δουλειά σε ένα αρτοποιείο και τώρα στη Γερμανία καθάριζε και συντηρούσε πλοία.

Μια ζωή παλεύει για να θρέψει την οικογένεια. Τη γυναίκα και τις δυο κόρες τους. Η μία προσφάτως γέννησε. Με πήρε και μου είπε χθες: Παππού τι έγινε στο σπίτι γιατί συνέλαβαν τον μπαμπά;

Ο Ρουμάνος φταίει και τώρα την πληρώνει τσάμπα ο γιος μου. Χθες ήρθαν πολλοί αστυνομικοί, είχε Γερμανούς ανάμεσα τους. Έκαναν το σπίτι άνω κάτω τα έψαξαν όλα. Πήραν τον γιο μου και έφυγαν».

Στο πλαίσιο της ερευνάς των αρχών στο σπίτι του 55χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, έξι κινητά, τρία USB, μία κάρτα sim, ένας σκληρός δίσκος και 19 βιβλιάρια τράπεζας. Τα πειστήρια παραδόθηκαν στις γερμανικές Αρχές.

Το μεσημέρι ο 55χρονος οδηγήθηκε στα δικαστήρια συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων. Για το ζήτημα της έκδοσης του στη Γερμανία θα αποφασίσει το επόμενο διάστημα το αρμόδιο Συμβούλιο Εφετών Θράκης και μέχρι τότε θα παραμείνει κρατούμενος στις φυλακές Κομοτηνής.

Κατηγορία για δολιοφθορά σε γερμανικά πολεμικά πλοία

Κατά το κατηγορητήριο, οι δύο άνδρες εργάζονταν στο ναυπηγείο του Αμβούργου και φέρονται να παραβίασαν πλοία που προορίζονταν για το γερμανικό Πολεμικό Ναυτικό.

Όπως μεταδίδει η Bild, στην κορβέτα «Emden» είχαν ρίξει πάνω από 20 κιλά λειαντικού χαλικιού στον κινητήρα, ενώ προκάλεσαν ζημιές σε σωληνώσεις παροχής φρέσκου νερού, αφαίρεσαν καπάκια δεξαμενών καυσίμων και απενεργοποίησαν διακόπτες ασφαλείας ηλεκτρονικών συστημάτων με το περιστατικό να γίνεται αντιληπτό λίγο πριν από την πρώτη αναχώρηση του πλοίου, στα μέσα Ιανουαρίου 2025, με προορισμό το Κίελο.

Η Εισαγγελία επισημαίνει ότι οι πράξεις θα μπορούσαν να επιφέρουν σοβαρές ζημιές ή καθυστερήσεις, επηρεάζοντας την εθνική ασφάλεια της Γερμανίας και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο ύπαρξης εντολέων, ενώ η ανάλυση των στοιχείων βρίσκεται σε εξέλιξη. Η Γενική Εισαγγελία υπογραμμίζει ότι «μέχρι την ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας ισχύει η αρχή της αθωότητας».

Ένα δεύτερο περιστατικό φαίνεται να συνδέεται με την κορβέτα «Köln», όπου οι δύο συγκεκριμένοι άνδρες φέρεται, τον Ιούνιο του ίδιου έτους, να «κατέβασαν» κεντρικό διακόπτη, κόβοντας το ρεύμα.

Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης οι πράξεις εντοπίστηκαν εγκαίρως και αποτράπηκαν σοβαρές ζημιές στα πλοία.

