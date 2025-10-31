Ο σεφ που συνελήφθη τρία χρόνια απέκρυψε εισοδήματα 1.341.000 ευρώ!

Οι αρχές συνέλαβαν τηλεοπτικό σεφ, με πολυετή τηλεοπτική καριέρα και διεθνείς διακρίσεις, λόγω οφειλών προς το Δημόσιο. Ο 58χρονος κατηγορείται πως μέσα σε περίπου τρία χρόνια απέκρυψε εισοδήματα 1.341.000 ευρώ ενώ δεν απέδωσε και φόρους 375.000 ευρώ.

Συνελήφθη γνωστός τηλεοπτικός σεφ για χρέη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ προς το Δημόσιο

Το πρωί της Παρασκευής (31/10), ο σεφ συνελήφθη και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για την εκτέλεση της ποινής του, αντιμετωπίζοντας ακόμη και το ενδεχόμενο φυλάκισης, εφόσον δεν ρυθμίσει τις οικονομικές του εκκρεμότητες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σεφ που είναι και ιδιοκτήτης επιχείρησης με αντικείμενο το εμπόριο τροφίμων, κατά το χρονικό διάστημα 2018-2020 απέκρυψε από τα όργανα φορολογικής διοίκησης φορολογητέα εισοδήματα, που ανέρχονται στο ποσό των 1.341.000 ευρώ ενώ κατά τη χρονική περίοδο 2017-2020 δεν απέδωσε τον φόρο προστιθέμενης αξίας που ανέρχεται στο ποσό των 375.000 ευρώ.

Με διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, διατάχτηκε η σύλληψη του σεφ καθώς εκρεμμούσαν σε βάρος του εντάλματα σύλληψης.

Ο σεφ κατηγορείται για: α)φοροδιαφυγή με τη μορφή της μη απόδοσης Φ.Π.Α., όπου το προς απόδοση ποσό φόρου υπερβαίνει ανά διαχειριστικό έτος το ποσό των 100.000 ευρώ, κατ΄ εξακολούθηση και β) φοροδιαφυγή με τη μορφή της μη απόδοσης Φ.Π.Α., όπου το προς απόδοση ποσό φόρου υπερβαίνει ανά διαχειριστικό έτος το ποσό των 50.000 ευρώ κατ΄ εξακολούθηση.

