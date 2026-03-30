Ο Σίσι ζήτησε από τον Τραμπ να σταματήσει τον πόλεμο, τι είπε για το πετρέλαιο

30 Μαρ. 2026 15:53
Pelop News

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, κάλεσε σήμερα τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να σταματήσει τον πόλεμο στο Ιράν, δηλώνοντας ότι οι φόβοι για να φτάσει η τιμή του πετρελαίου πάνω από τα 200 δολάρια δεν είναι υπερβολικοί.

«Λέω στον πρόεδρο Τραμπ: κανείς δεν μπορεί να σταματήσει τον πόλεμο στην περιοχή μας στον Κόλπο εκτός από εσάς», τόνισε ο Σίσι στο συνέδριο Egypt Energy Show 2026 που διεξάγεται στο Κάιρο.

Υπογραμμίζοντας τον αντίκτυπο των ελλείψεων εφοδιασμού και των αυξήσεων τιμών, ο Αιγύπτιος πρόεδρος επικαλέστηκε ανησυχίες αναλυτών ότι «η τιμή ενός βαρελιού πετρελαίου θα μπορούσε να φτάσει πάνω από τα 200 δολάρια και αυτό δεν είναι υπερβολή».

Τραμπ για Ιράν: «Μεγάλη πρόοδος» στις επαφές, αλλά νέα ωμή απειλή αν δεν υπάρξει συμφωνία

Η Αίγυπτος, που για χρόνια λαμβάνει στρατιωτική βοήθεια από τις ΗΠΑ και στήριξη από πλούσιες χώρες του Κόλπου, καταδίκασε τις ιρανικές επιθέσεις σε αραβικά κράτη του Κόλπου και ωθεί διπλωματικές προσπάθειες για την αποφυγή ενός ευρύτερου περιφερειακού πολέμου.

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC), Τζάσεμ Μοχάμεντ Αλμπουντάιουι, προέτρεψε τη διεθνή κοινότητα να προστατεύσει ζωτικής σημασίας θαλάσσιους οδούς, καταδικάζοντας το κλείσιμο των Στενών του Χορμούζ από το Ιράν και τις επιθέσεις του σε περιφερειακές ενεργειακές υποδομές.

Απευθυνόμενος μέσω βίντεο στο συνέδριο, δήλωσε ότι η ιρανική επιθετικότητα συνιστά απειλή για τον κόσμο.

«Οι βάναυσες ιρανικές απειλές κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ αποτελούν όχι μόνο κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, αλλά και άμεση απειλή για την παγκόσμια ενέργεια», είπε.

Η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Κουβέιτ, το Ομάν και το Μπαχρέιν – μέλη του GCC – έχουν γίνει στόχος επιθέσεων με drones και πυραύλους από την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:08 Ασταμάτητες οι γυναίκες της Παναχαϊκής, “καθάρισαν” και τα Αστέρια Αχαΐας
17:00 Η Αχαΐα ανακύκλωσε μόλις 4,14% των απορριμμάτων της το 2024
16:55 Αλμα ζωής: Και φέτος διοργανώνει πασχαλινή δωροεκθεση
16:49 Α2 Εθνική: Εκτός play-offs ΑΟ Αιγιαλέων και Ολυμπιάδα, φινάλε της σεζόν
16:39 Σκέψεις για νέα μέτρα από το οικονομικό επιτελείο
16:31 Δείτε ποιοι σφυρίζουν τις μάχες της Παναχαϊκής κα της Θύελλας που θα γίνουν την Τέταρτη
16:22 Ανατροπή στην υπόθεση Παναγόπουλου, δείτε τι συνέβη
16:14 Η Νορβηγία μειώνει τον φόρο στη βενζίνη
16:07 Πανηγυρική πρόκριση για τους Παίδες του ΝΟΠ
16:00 Το ελληνικό και παγκόσμιο 1821
15:58 Δημήτρης Κίκλης: «Ο Αττίκ κουβαλά έναν ρομαντισμό και μια ευαισθησία που σήμερα μας λείπουν»
15:53 Ο Σίσι ζήτησε από τον Τραμπ να σταματήσει τον πόλεμο, τι είπε για το πετρέλαιο
15:46 Patras Half Marathon: Το «ποτάμι» έστειλε ξανά μήνυμα ΦΩΤΟ
15:38 Βόλος: Τραγωδία με τρία παιδιά να χάνουν τους δυο γονείς σε λίγες ώρες
15:30 Δείτε για ποιο λόγο αναμένεται να έρθει στην Πάτρα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος
15:23 Αντωνόπουλος: «Ο 4ος Διεθνής Ημιμαραθώνιος Πάτρας ήταν αγώνας γιορτή για την πόλη»
15:16 Το φεστιβάλ Αρχαίας Ηλίδας βραβεύτηκε «Best City Awards 2026»
15:09 Απόλλων: Συγκίνηση και αναμνήσεις στην τελετή ονοματοδοσίας του Σπ. Γαλάνη
15:01 Τραγωδία στη Χερσόνησο: 93χρονος βρέθηκε νεκρός σε λιμνοδεξαμενή στο Μοχό
15:00 Νέες αποκαλύψεις για την «Ομοσπονδία» κουλοχέρηδων: Μαύρος τζόγος με εκατομμύρια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
