Ο ΣΥΡΙΖΑ καταδικάζει τον βανδαλισμό του Μνημείου των 200 εκτελεσμένων στην Καισαριανή
16 Φεβ. 2026 9:59
Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καταδικάζει απερίφραστα τον βανδαλισμό του Μνημείου για τους 200 εκτελεσμένους κομμουνιστές στην Καισαριανή, που πραγματοποιήθηκε από τους Γερμανούς ναζί κατακτητές την Πρωτομαγιά του 1944.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση συγκλονιστικών ιστορικών φωτογραφιών από τη θυσία των 200, και αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταδικάζει τον βανδαλισμό του Μνημείου για την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944 από τους Γερμανούς ναζί κατακτητές. Η ανίερη πράξη έγινε λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση των συγκλονιστικών ιστορικών φωτογραφιών από τη θυσία τους.

Διαβεβαιώνουμε τους δράστες ότι η ιστορική μνήμη δεν μπορεί να απειληθεί από αυτούς. Δεν είναι στο χέρι των κληρονόμων του φασισμού, των νεοναζί νοσταλγών και των απογόνων των ντόπιων συνεργατών τους, να σβήσουν την Ιστορία και να καταδικάσουν στη λήθη τις θυσίες και το αίμα που κατέβαλε ο ελληνικός λαός για τη λευτεριά του.

Όσο κι αν καταστρέφουν, όση βία και να ασκήσουν, πάντα θα μας βρίσκουν μπροστά τους.»

Το μνημείο, που βρίσκεται στον χώρο του Σκοπευτηρίου Καισαριανής και αποτελεί σύμβολο της αντιφασιστικής αντίστασης και της θυσίας κατά την Κατοχή, υπέστη ζημιές από άγνωστους δράστες. Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζει την πράξη «ανίερη» και συνδέει τους υπεύθυνους με ιδεολογικές ρίζες φασισμού και νεοναζισμού.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αντιδράσεις από πολιτικούς φορείς, αντιστασιακές οργανώσεις και κατοίκους της περιοχής, ενώ αναμένεται η παρέμβαση των αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

