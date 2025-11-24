Ο Τσίπρας «ξεγυμνώνει» τον Βαρουφάκη: Από asset της διαπραγμάτευσης σε βαρίδι για τη χώρα

Ο πρώην πρωθυπουργός ανατέμνει τη σχέση του με τον τότε υπουργό Οικονομικών, αποκαλύπτοντας άγνωστα επεισόδια από τη διαπραγμάτευση του 2015, την εκρηκτική δημοσιότητα, τα ασύμβατα σχέδια παράλληλου νομίσματος και το σημείο στο οποίο –όπως γράφει– «ήταν πλέον Game Over».

Στο βιβλίο του «Ιθάκη», ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει σε μία από τις πιο κρίσιμες περιόδους της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας και αναφέρεται ανοιχτά στον Γιάνη Βαρουφάκη, τον οποίο ο ίδιος είχε επιλέξει για το υπουργείο Οικονομικών. Ο πρώην πρωθυπουργός αναγνωρίζει πως η θέση ήταν «ηλεκτρική», όμως επισημαίνει πως ο Βαρουφάκης απεδείχθη τελικά ακατάλληλος για ένα τόσο σύνθετο και επικίνδυνο πεδίο, παρά την αρχική εντύπωση που είχε δημιουργήσει.

Ο Τσίπρας σημειώνει πως πριν τις εκλογές του 2015 είχε πειστεί ότι ο Βαρουφάκης θα έστελνε το μήνυμα της «επιθετικής διαπραγμάτευσης» στους Ευρωπαίους. Η εντύπωση αυτή βασιζόταν στη δημοφιλία του, στον εύστροφο λόγο του και στην εικόνα του ως «σελέμπριτι-οικονομολόγου» που μπορούσε να τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας. Ωστόσο, όπως αναφέρει, υποτίμησε τον ανθρώπινο παράγοντα και πόσο η προσωπικότητα του υπουργού θα επηρέαζε το κλίμα.

Το πρώτο μεγάλο καμπανάκι ήταν η επεισοδιακή συνάντηση με τον Γερούν Ντάισελμπλουμ, που δημιούργησε πολιτικό ενθουσιασμό στην Ελλάδα αλλά, όπως γράφει, εξόργισε συμμάχους και εταίρους. Ο Βαρουφάκης γρήγορα άρχισε να απομονώνεται στο Eurogroup, με αρκετούς υπουργούς να τον θεωρούν «προκλητικό», «υποτιμητικό» ή «τζογαδόρο».

Την ίδια στιγμή, το επικοινωνιακό προφίλ του υπουργού, με φωτογραφήσεις τύπου lifestyle στο Paris Match και δημόσια αυτοπροβολή, προκαλούσε όπως γράφει «γελοίες και αταίριαστες για τη συγκυρία» εντυπώσεις, αποδοκιμασίες ακόμη και εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα, η συμπεριφορά του είχε γίνει πηγή έντασης με βασικά στελέχη του οικονομικού επιτελείου, όπως τον Γιώργο Χουλιαράκη.

Καθώς η διαπραγμάτευση προχωρούσε, ο Τσίπρας περιγράφει ότι άρχισε να φοβάται πως ο Βαρουφάκης δεν επιδίωκε μόνο έναν συμβιβασμό, αλλά την ευκαιρία να δοκιμάσει στην πράξη τις θεωρίες του για το χρέος και το παράλληλο νόμισμα. Τα σενάρια για IOU, perpetual bonds και κουπόνια πληρωμών, όπως αναφέρει, ήταν στην ουσία ένα σχέδιο που θα οδηγούσε σε ντε φάκτο έξοδο της χώρας από το ευρώ — κάτι που ο ίδιος είχε απορρίψει κατηγορηματικά.

Ο Τσίπρας αναφέρει ότι η συζήτηση για τα IOU έφτασε στο σημείο να τον αφήσει άναυδο, ειδικά όταν ο Βαρουφάκης πρότεινε ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω κινητών για συνταξιούχους. Αυτό ήταν, όπως γράφει, η στιγμή που συνειδητοποίησε ότι η κατάσταση δεν μπορούσε να συνεχιστεί.

Το απόγειο της κρίσης στις σχέσεις τους ήρθε στη Ρίγα της Λετονίας, όταν στο άτυπο Eurogroup ο Βαρουφάκης βρέθηκε εντελώς απομονωμένος από τους ομολόγους του. Ο Τσίπρας σημειώνει ότι η εικόνα του υπουργού να κυκλοφορεί μόνος, μακριά από όλους, ήταν η απόδειξη ότι είχε χαθεί κάθε δυνατότητα συνεννόησης και συμμαχιών — στοιχείο απαραίτητο για να υπάρξει λύση.

Όπως τονίζει, η επιλογή να παραμεριστεί ο Βαρουφάκης από τον πυρήνα της διαπραγμάτευσης ήταν αναπόφευκτη. Την επόμενη περίοδο ο Ευκλείδης Τσακαλώτος ανέλαβε τον συντονισμό, ενώ ο ίδιος ο Βαρουφάκης παρέμεινε τυπικά υπουργός χωρίς ουσιαστικό ρόλο. Η συζήτηση, όπως την περιγράφει ο Τσίπρας, ήταν δύσκολη και φορτισμένη, αλλά αναγκαία.

Ο πρώην πρωθυπουργός αναγνωρίζει ότι, ανεξαρτήτως χαρακτήρα, η πίεση θα συνέθλιβε σχεδόν οποιονδήποτε αναλάμβανε το συγκεκριμένο υπουργείο στην κρίσιμη πρώτη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Παρ’ όλα αυτά, θεωρεί πως ο Γιάνης Βαρουφάκης δεν κατάφερε να ισορροπήσει ανάμεσα στη δημοσιότητα, την προσωπική του φιλοδοξία και την ανάγκη για λεπτούς χειρισμούς — και έτσι, η συνεργασία τους τερματίστηκε.

