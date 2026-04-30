Οδησσός: 18 τραυματίες από νέα νυχτερινή επίθεση με drones

Νύχτα τρόμου στην Οδησσό με 18 τραυματίες από ρωσική επίθεση με drones. Σοβαρές ζημιές σε πολυκατοικίες, παιδικό σταθμό και εμπορικό κέντρο.

30 Απρ. 2026 9:36
Pelop News

Στο στόχαστρο των ρωσικών δυνάμεων βρέθηκε για ακόμη μια φορά η Οδησσός, με τη νυχτερινή επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών να αφήνει πίσω της τουλάχιστον 18 τραυματίες και εκτεταμένες καταστροφές σε αστικές υποδομές. Πρόκειται για το δεύτερο μεγάλο χτύπημα στην πόλη-λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας εντός της εβδομάδας, μετά την επίθεση της περασμένης Δευτέρας που είχε απολογισμό 14 τραυματισμούς.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης, Σέρχιι Λισάκ, οι σοβαρότερες ζημιές καταγράφηκαν στην κεντρική συνοικία Πριμόρσκι. Τα ρωσικά drones έπληξαν πολυώροφα κτίρια κατοικιών, προκαλώντας μεγάλες πυρκαγιές στις στέγες και στους τελευταίους ορόφους, οι οποίες τέθηκαν υπό έλεγχο μετά από επέμβαση της πυροσβεστικής.

Από το κύμα των επιθέσεων δεν γλίτωσαν ούτε οι δημόσιες και εμπορικές υποδομές. Συγκεκριμένα:

  • Ένας παιδικός σταθμός υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.

  • Επλήγησαν ένα εμπορικό κέντρο, ένα ξενοδοχείο και κτίρια της δημόσιας διοίκησης.

  • Δεκάδες λεωφορεία και ιδιωτικά αυτοκίνητα καταστράφηκαν ολοσχερώς σε χώρους στάθμευσης.

Μεταξύ των 18 τραυματιών βρίσκεται και ένας 17χρονος, ενώ δύο άτομα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να μεταβληθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Μαζική επίθεση σε όλη την επικράτεια

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανέφερε πως η Ρωσία εξαπέλυσε συνολικά 206 drones και έναν βαλλιστικό πύραυλο από το απόγευμα της Τετάρτης. Η ουκρανική αεράμυνα κατάφερε να εξουδετερώσει τα 172 εξ αυτών, ωστόσο 32 drones και ένας πύραυλος πέτυχαν πλήγματα σε 22 διαφορετικές τοποθεσίες ανά τη χώρα, αναδεικνύοντας τη συνεχιζόμενη ένταση των αεροπορικών επιχειρήσεων.

