Οδοντωτός: Διακομματική πίεση από Αχαΐα για μόνιμη θωράκιση της γραμμής και ασφαλή επανεκκίνηση

Με κοινή κοινοβουλευτική πρωτοβουλία, ο πρώην πρωθυπουργός και βουλευτής Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Γιώργος Παπανδρέου, ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Ανδρέας Παναγιωτόπουλος και η βουλευτής Αχαΐας της Νέας Αριστεράς Σία Αναγνωστοπούλου κατέθεσαν ερώτηση προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, ζητώντας άμεσες απαντήσεις και οριστικές λύσεις για τη γραμμή Διακοπτού–Καλαβρύτων και τη λειτουργία του Οδοντωτού.

Οι τρεις βουλευτές περιγράφουν μια εικόνα διαρκούς απαξίωσης για τον ιστορικό σιδηρόδρομο, ο οποίος, παρά τα 130 χρόνια λειτουργίας του και τη διεθνή του αναγνώριση, συνεχίζει να κινείται μεταξύ αναστολών, καθυστερήσεων και αποσπασματικών επανεκκινήσεων. Όπως επισημαίνουν, πρόκειται για μια εμβληματική δημόσια υποδομή με βαριά ιστορική, πολιτιστική και αναπτυξιακή σημασία για την Αχαΐα και για ολόκληρη τη χώρα, η οποία όμως παραμένει χωρίς ολοκληρωμένη προστασία και χωρίς σταθερό επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Στην ερώτησή τους υπογραμμίζουν ότι τα προβλήματα είναι γνωστά εδώ και χρόνια και εντοπίζονται σε δύο βασικά μέτωπα: αφενός στα επαναλαμβανόμενα κατολισθητικά φαινόμενα κατά μήκος της γραμμής, αφετέρου στα σοβαρά ζητήματα τεχνικής αξιοπιστίας του τροχαίου υλικού. Όπως αναφέρουν, η πολιτεία δεν έχει προχωρήσει με την απαιτούμενη αποφασιστικότητα ούτε στα μόνιμα έργα θωράκισης της υποδομής ούτε στην ουσιαστική αντιμετώπιση των βλαβών και των ελλείψεων που εμφανίζονται στους συρμούς.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνουν στην απόφαση του ΟΣΕ, στις 12 Μαρτίου 2026, να αναστείλει τη λειτουργία της γραμμής του Οδοντωτού μέχρι την επαναξιολόγηση των συνθηκών και την ολοκλήρωση γεωλογικών μελετών στον Χελμό. Κατά την εκτίμησή τους, η εξέλιξη αυτή δεν συνιστά απλώς ένα νέο προσωρινό μέτρο, αλλά αποτυπώνει την αδυναμία του κράτους να προχωρήσει σε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό πρόληψης και προστασίας, παρότι είχαν προηγηθεί επανειλημμένες επιστημονικές επισημάνσεις, κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις και υπηρεσιακές δεσμεύσεις.

Στο κείμενο της ερώτησης επισημαίνεται ότι η γραμμή Διακοπτού–Καλαβρύτων διέρχεται από ένα εξαιρετικά σύνθετο γεωλογικό και μορφολογικό περιβάλλον, το οποίο απαιτεί συνεχή παρακολούθηση, συστηματική συντήρηση και σχέδιο πρόληψης φυσικών κινδύνων. Οι βουλευτές συνδέουν ευθέως την επιβάρυνση της κατάστασης με τις μεγάλες πυρκαγιές του 2023 στον Χελμό, οι οποίες, όπως σημειώνουν, συνέβαλαν στην αποσταθεροποίηση του εδάφους και ενίσχυσαν τα κατολισθητικά φαινόμενα, χωρίς ωστόσο να έχει ακολουθήσει η αναγκαία αντιδιαβρωτική και προστατευτική παρέμβαση.

Παράλληλα, αναφέρονται σε προηγούμενες απαντήσεις της διοίκησης και των αρμόδιων υπουργείων, σύμφωνα με τις οποίες είχαν ήδη ανακοινωθεί συμβάσεις, γεωλογικές διερευνήσεις και εργαλεία συνεργασίας με επιστημονικούς φορείς, όπως το ΙΓΜΕ, για την αξιολόγηση του κινδύνου και την υποστήριξη των παρεμβάσεων. Όπως υποστηρίζουν, από τη στιγμή που οι διαδικασίες αυτές είχαν ανακοινωθεί ήδη από το 2024, το σημερινό αδιέξοδο γεννά εύλογα ερωτήματα για το αν οι μελέτες δεν προχώρησαν ποτέ, αν ολοκληρώθηκαν χωρίς να αξιοποιηθούν ή αν η πολιτεία επέλεξε να καθυστερήσει τη λήψη αποφάσεων.

Οι βουλευτές στρέφουν τα πυρά τους και προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κάνοντας λόγο για σοβαρό έλλειμμα αξιοπιστίας και συντονισμού. Υπενθυμίζουν μάλιστα ότι μόλις λίγους μήνες πριν, σε απάντηση σχετικής επίκαιρης ερώτησης στη Βουλή, είχε δοθεί ρητή διαβεβαίωση ότι δεν τίθεται θέμα διακοπής λειτουργίας του Οδοντωτού, κάτι που στη συνέχεια διαψεύστηκε από την ίδια την ανακοίνωση του ΟΣΕ.

Στην κοινοβουλευτική τους παρέμβαση καταγράφουν και το περιστατικό της 11ης Φεβρουαρίου 2026, όταν ο συρμός του Οδοντωτού ακινητοποιήθηκε μέσα στο φαράγγι λίγα λεπτά μετά την αναχώρησή του, με 77 επιβάτες να παραμένουν εγκλωβισμένοι επί σχεδόν τρεις ώρες μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση απεγκλωβισμού με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής. Όπως αναφέρουν, το συμβάν αυτό δεν ήταν ένα μεμονωμένο τεχνικό επεισόδιο, αλλά μέρος μιας επαναλαμβανόμενης εικόνας που αναδεικνύει σοβαρά ελλείμματα στη συντήρηση και στον έλεγχο του τροχαίου υλικού.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη σύμβαση του Ελληνικού Δημοσίου με τη Hellenic Train για τις υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας, η οποία προβλέπει ρητά συγκεκριμένο αριθμό δρομολογίων για τη γραμμή του Οδοντωτού. Οι βουλευτές τονίζουν ότι η μη εκτέλεση αυτών των δρομολογίων, είτε λόγω τεχνικών προβλημάτων είτε λόγω αναστολής λειτουργίας, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται απλώς ως συγκυριακή δυσλειτουργία, αλλά συνιστά ζήτημα ουσιαστικής αθέτησης δημόσιας υποχρέωσης, με σαφείς ευθύνες τόσο για τον πάροχο όσο και για την εποπτεύουσα αρχή.

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι οι τοπικές κοινωνίες της Αχαΐας έχουν πλέον κινητοποιηθεί έντονα, με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τον Δήμο Καλαβρύτων και τον Δήμο Αιγιαλείας να αντιδρούν ανοιχτά στην εξέλιξη αυτή, θεωρώντας ότι πλήττεται ένας βασικός πυλώνας του τουρισμού, της τοπικής οικονομίας αλλά και της καθημερινότητας των κατοίκων.

Με βάση όλα τα παραπάνω, ζητούν από τον υπουργό να απαντήσει με σαφήνεια αν έχουν εκπονηθεί ή όχι οι απαραίτητες γεωτεχνικές μελέτες επικινδυνότητας, ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τα μόνιμα έργα θωράκισης, γιατί δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί οι αναγκαίες παρεμβάσεις, με ποια κριτήρια αναστέλλονται ή επανεκκινούν τα δρομολόγια και με ποιους μηχανισμούς θα διασφαλιστεί ότι η Hellenic Train θα τηρεί στο εξής πλήρως τις υποχρεώσεις της ως προς τη συντήρηση και την ασφαλή λειτουργία του τροχαίου υλικού.

Η παρέμβαση των τριών βουλευτών καταλήγει με σαφές πολιτικό μήνυμα: η υπόθεση του Οδοντωτού δεν μπορεί να συνεχίσει να αντιμετωπίζεται με προσωρινές λύσεις, ασάφειες και μετακύλιση ευθυνών. Όπως υπογραμμίζουν, πλέον απαιτούνται καθαρές αποφάσεις, μόνιμες τεχνικές λύσεις και άμεση ανάληψη ευθύνης, προκειμένου να διασφαλιστεί τόσο η προστασία της ανθρώπινης ζωής όσο και η αξιοπιστία ενός ιστορικού μέσου που συνδέεται άρρηκτα με την ταυτότητα και την αναπτυξιακή προοπτική της Αχαΐας.

