Οι Δήμοι Πάτρας και Δυτικής Αχαΐας φουλάρουν τους καθαρισμούς ενόψει βροχών

Σε γενική επαγρύπνηση βρίσκονται στον Δήμο Πατρέων και τις τελευταίες ημέρες έχουν εντατικοποιηθεί οι εργασίες καθαρισμών στις καμένες εκτάσεις της Πάτρας, καθώς όλες οι προγνώσεις καιρού συγκλίνουν πως το σαββατοκύριακο αναμένονται οι πρώτες βροχές του φθινοπώρου.

Οι αποψιλωμένες πλαγιές στις παρυφές της Πάτρας μετά τις πυρκαγιές εκτιμάται πως μπορεί να αποδειχθούν επικίνδυνες σε περίπτωση έντονης βροχής, αφού το νερό δεν θα βρίσκει πλέον φυσικά εμπόδια και τα νερά θα γίνονται ορμητικά. Επιπλέον, κρίθηκε αναγκαίο πως έπρεπε να απομακρυνθούν από τις καμένες εκτάσεις διάφορα υλικά που είχαν καεί αλλά δεν είχαν απομακρυνθεί, καθώς σε περίπτωση έντονης βροχόπτωσης θα παρασυρθούν από τα ορμητικά νερά.

Χθες, οι εργαζόμενοι των Τομέων Καθαριότητας και Αυτεπιστασίας του Δήμου Πατρέων, με τον μηχανολογικό εξοπλισμό του Δήμου και της ΔΕΥΑΠ, συνεχίζουν το έργο του καθαρισμού ρεμάτων και σχαρών στις περιοχές, Βελβίτσι, Βούντενη και Μπάλλα και την απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων.

Οι εργασίες θα συνεχιστούν μέχρι την ολοκλήρωση του καθαρισμού των περιοχών που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου. Τις επόμενες μέρες, τα συνεργεία του Δήμου θα πάνε στην περιοχή του πρώην Δήμου Βραχνεΐκων.

Πάντως, από τις αρχές του καλοκαιριού, εργαζόμενοι του Δήμου και της ΔΕΥΑΠ είχαν ξεκινήσει τις εργασίες καθαρισμού σχαρών και αγωγών ομβρίων υδάτων, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο.

Οι επόμενες ημέρες πάντως θα λειτουργήσουν ως κρας τεστ ενόψει του φετινού χειμώνα, καθώς οι προγνώσεις καιρού δείχνουν βροχοπτώσεις στη Δυτική Ελλάδα.

Τα Ιόνια νησιά, η δυτική Ελλάδα και η Πελοπόννησος αναμένεται να είναι οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο από τις βροχές και τις καταιγίδες το σαββατοκύριακο, όπως προκύπτει από τους προγνωστικούς χάρτες για την επερχόμενη κακοκαιρία που δημοσίευσε ο μετεωρολόγος, Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης κάνει λόγο για «ακραία επικίνδυνο καιρό» εξηγώντας σε ανάρτησή του ότι «σε πολλές περιοχές δυτικά της οροσειράς της Πίνδου θα αναπτυχθούν πολύωρες ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες οι οποίες είναι σε θέση να δώσουν εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι οι καταιγίδες θα δραστηριοποιηθούν για πολλές ώρες ανατροφοδοτούμενες συνεχώς μην μπορώντας να εκτονωθούν ανατολικότερα εξαιτίας και της βαρομετρικής διάταξης που αναμένεται να διαμορφωθεί (εκτιμώμενη διάρκεια μεγαλύτερη των 24 ωρών). Αυτό σημαίνει ότι αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια».

Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει σε δίκη του ανάρτηση ότι θα υπάρξουν δύο σειρές επικινδυνότητας για τον καιρό των επόμενων ημερών:

-Στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας από τις ισχυρές καταιγίδες (από την Κυριακή τα ξημερώματα): Ηλεία, Αχαΐα, Μεσσηνία, Ζάκυνθος

-Στη δεύτερη γραμμή: Κεφαλονιά-Ιθάκη, Αρκαδία, Αιτωλοακαρνανία.

Για την ώρα ωστόσο, οι χάρτες πρόγνωσης δείχνουν ότι στην Αχαΐα δεν αναμένονται μεγάλα ποσά βροχής τις επόμενες ημέρες. Ομως, οι προγνώσεις για τέτοιου είδους φαινόμενα αλλάζουν μέσα σε λίγες ώρες και τα καιρικά συστήματα μπορεί να μετατοπιστούν προς την Αχαΐα.

Σε «μίνι συναγερμό» η Δυτική Αχαΐα

Σε κατάσταση μίνι «συναγερμού» βρίσκονται τα τελευταία 24ωρα οι υπηρεσίες του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, σχετικά με τους καθαρισμούς που πρέπει να πραγματοποιηθούν σε ευάλωτες από τις πυρκαγιές περιοχές.

Πρόκειται για τις περιοχές εκείνες που υπέστησαν σημαντικές ζημιές από τη μεγάλη φωτιά του περασμένου Αυγούστου, γι’ αυτό και χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας και πρόληψης ενόψει του χειμώνα.

Μάλιστα, οι προβλέψεις της ΕΜΥ αναφέρουν ότι το σαββατοκύριακο θα υπάρξουν αρκετές βροχές στην Αχαΐα, και αυτό έχει οδηγήσει το τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου να εντείνει τις διαδικασίες καθαρισμού στα σημεία όπου υπάρχει ανάγκη.

Πάντως, η «Πελοπόννησος» επικοινώνησε χθες με τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Κώστα Ταπεινό, ζητώντας ένα σχόλιο για τα μέτρα προστασίας που έχουν ληφθεί για τις περιοχές εκείνες του Δήμου που υπέστησαν καταστροφές, ο οποίος όμως ευγενικά δεν θέλησε, προς το παρόν, να προβεί σε κάποιο σχόλιο.

Π. ΚΟΓΚΟΣ

