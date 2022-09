ΟΗΕ: Το μήνυμα Μητσοτάκη στους Τούρκους πολίτες και η δημοσκόπηση που δεν αρέσει στον Ερντογάν

Σε αποδόμηση των ανυπόστατων ισχυρισμών της τουρκικής ηγεσίας -σε όλα τα μέτωπα- προχώρησε, από το βήμα της 77ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο έλληνας πρωθυπουργός έδωσε σκληρές απαντήσεις στην προπαγάνδα και τα fake news του προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς και γενικότερα τούρκων αξιωματούχων, ενώ έθεσε με τον πιο σαφή και ξεκάθαρο τρόπο τις «κόκκινες γραμμές» της Ελλάδας έναντι της Τουρκίας.

Μητσοτάκης – ΟΗΕ: «Δεν θα συμβιβαστώ σε θέματα εθνικής κυριαρχίας»

Κατά την ομιλία του, μεγάλο μέρος της οποίας αφιέρωσε στην αναθεωρητική ατζέντα της Τουρκίας έναντι της Ελλάδας, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε, μεταξύ άλλων, πως «είναι (σ.σ. η Τουρκία) η μόνη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ που δεν έχει επιβάλει κυρώσεις στην Ρωσία» και προσέθεσε ότι είναι περίεργη η εμμονή της τουρκικής ηγεσίας με την Ελλάδα.

«Έχω πει ότι είμαι πάντα ανοιχτός στο διάλογο βάσει του διεθνούς δικαίου» τόνισε, σημειώνοντας ότι «η Τουρκία είναι σημαντική χώρα, μέλος του ΝΑΤΟ» και πως έχει τη δυνατότητα να παίξει ένα σπουδαίο ρόλο. Παρά ταύτα, συμπλήρωσε, «παίζει έναν αποσταθεροποιητικό ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο και αλλού».

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στις πρόσφατες απειλές από την πολιτική ηγεσία της Άγκυρας, ότι «θα έρθουν νύχτα», υπογραμμίζοντας ότι αυτό αποτελεί εκφοβισμό και είναι «η γλώσσα ενός επιτιθέμενου».

Υποστήριξε, επίσης, ότι η γειτονική χώρα απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο «εάν επιλέξουμε να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα», για να συμπληρώσει ότι «είναι ανησυχητική η αυξανόμενη ένταση από πλευράς της Τουρκίας. Είναι συμπεριφορά χώρας του ΝΑΤΟ; Όχι».

Το μήνυμα στους Τούρκους πολίτες

Ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζει, ωστόσο, το γεγονός ότι ο έλληνας πρωθυπουργός απευθύνθηκε από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών για πρώτη φορά και στον τουρκικό λαό, εκπέμποντας μηνύματα πως η Ελλάδα δεν απειλεί την Τουρκία και ότι «δεν είμαστε εχθροί, είμαστε γείτονες».

Υπογράμμισε, μάλιστα, ότι η πλειοψηφία στις δύο χώρες δεν θέλει πολιτική σύγκρουση και εχθρότητα, σε αντίθεση με τον τούρκο πρόεδρο ο οποίος απευθύνεται συχνά προς τον ελληνικό λαό είτε με εμπρηστικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είτε με προκλητικές δηλώσεις σε συγκεντρώσεις οπαδών του.

Η δημοσκόπηση

Στο σημείο αυτό αξίζει να εξετάσουμε αποτελέσματα πρόσφατης δημοσκόπησης στην Τουρκία για το πώς «βλέπει» ο γειτονικός λαός την Ελλάδα.

«Πιστεύετε ότι η ένταση μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας τον τελευταίο μήνα είναι μια προσπάθεια δημιουργίας ατζέντας για τις εκλογές;» ήταν το ερώτημα που έθεσε η τουρκική εταιρεία σφυγμομετρήσεων Metropoll, λαμβάνοντας απαντήσεις που μάλλον δεν θα αρέσουν στον Ερντογάν και το επιτελείο του.

Το 51,5% των ερωτηθέντων απάντησε «ναι» και μόλις το 26,2% «όχι». Το «ναι» κυριάρχησε, μάλιστα, ως απάντηση στις τάξεις των ψηφοφόρων όλων των μεγάλων κομμάτων της τουρκικής αντιπολίτευσης: σε ποσοστό 69% μεταξύ των ψηφοφόρων του CHP, 66,5% μεταξύ εκείνων του φιλοκουρδικού HDP, και 68,5% μεταξύ εκείνων του DEVA (πρόκειται για το κόμμα του πρώην υπουργού Αλί Μπαμπατζάν).

Αξίζει να σημειωθεί πως ακόμη και οι ψηφοφόροι του αντιπολιτευόμενου İYİ της Μεράλ Ακσενέρ, η οποία προέρχεται από το εθνικιστικό MHP, θεωρούν σε ποσοστό 54,8% πως η τρέχουσα ελληνοτουρκική ένταση αποτελεί προεκλογική τρικ.

