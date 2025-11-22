Ολλανδία: Ο στρατός άνοιξε πυρ κατά drones που βρέθηκαν πάνω από αεροπορική βάση

22 Νοέ. 2025 16:31
Στο νοτιοανατολικό τμήμα της Ολλανδίας, η ένταση ανέβηκε χθες βράδυ (21/11/2025) όταν drones εντοπίστηκαν να πετούν πάνω από την αεροπορική βάση Φόλκελ, έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο στρατιωτικό χώρο κοντά στα γερμανικά σύνορα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Ολλανδίας, τα drones εντοπίστηκαν μεταξύ 19:00 και 21:00, γεγονός που προκάλεσε άμεση αντίδραση από το έδαφος, μεταδίδει το Reuters.

Το προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας χρησιμοποίησε όπλα από το έδαφος στην προσπάθεια να καταρρίψει τα drones, όπως ανέφερε το υπουργείο.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη τελικά απομακρύνθηκαν από την περιοχή και «δεν κατέστη δυνατό να ανακτηθούν», αφήνοντας αναπάντητα ερωτήματα για την προέλευση και τον σκοπό τους.

Τα drones πετούσαν σε χώρο όπου η χρήση τέτοιων συσκευών απαγορεύεται αυστηρά, υπενθυμίζει το υπουργείο Άμυνας, το οποίο τονίζει ότι παραμένει άγνωστο γιατί βρέθηκαν εκεί. Η ολλανδική στρατιωτική αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για να εντοπίσει την προέλευση των drones και να διαπιστώσει αν πρόκειται για σκόπιμη παραβίαση στρατιωτικού περιβόλου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αεροπορική βάση Φόλκελ στην Ολλανδία είναι μία από τις βάσεις στην Ευρώπη που φιλοξενούν σε υπόγεια καταφύγια αμερικανικές πυρηνικές βόμβες.

