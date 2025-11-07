Ομιλία Μητσοτάκη στην 6η Υπουργική Συνάντηση της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια: Μετατροπή της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο

Στη 6η Υπουργική Συνάντηση της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια ο πρωθυπουργός θα αναδείξει τον ρόλο της Ελλάδας στη διασύνδεση και ασφάλεια της ενεργειακής τροφοδοσίας της ΝΑ Ευρώπης.

07 Νοέ. 2025 8:10
Pelop News

Ομιλία στο στο Ζάππειο Μέγαρο, στο πλαίσιο της 6ης Υπουργικής Συνάντησης της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC)θα απευθύνει σήμερα, Παρασκευή, στις 9:00 το πρωί, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Η διήμερη σύνοδος (6–7 Νοεμβρίου) συγκεντρώνει ισχυρό διεθνές ενδιαφέρον, καθώς συμμετέχουν τέσσερις υπουργοί των Ηνωμένων Πολιτειών, 25 Ευρωπαίοι υπουργοί Ενέργειας και εκπρόσωποι 17 πολυεθνικών ενεργειακών ομίλων. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται η ενεργειακή ασφάλεια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο έως το 2027 και η αναβάθμιση των ενεργειακών διασυνδέσεων.

Κοινή δήλωση Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και ΗΠΑ: Το σχήμα 3+1 κλειδί για ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο

Η ομιλία του πρωθυπουργού αναμένεται να εστιάσει στη στρατηγική θέση της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου της περιοχής, μέσα από επενδύσεις σε υποδομές φυσικού αερίου, ΑΠΕ και διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας με τα Βαλκάνια, την Κύπρο και τη Μέση Ανατολή.

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη υπεγράφη στο Ζάππειο η συμφωνία συνεργασίας μεταξύ των εταιρειών ExxonMobil, HELLENiQ Energy και Energean για την έναρξη ερευνητικών γεωτρήσεων στο Μπλοκ 2 του Βορειοδυτικού Ιονίου, σηματοδοτώντας την πρώτη οργανωμένη προσπάθεια εξόρυξης υδρογονανθράκων στην Ελλάδα έπειτα από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες.

