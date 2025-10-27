ΟΠΕΚΕΠΕ: καταβολή 54,3 εκατ. ευρώ σε 42.522 δικαιούχους για ενισχύσεις «De Minimis»

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε σήμερα (27/10/2025) την καταβολή 54,3 εκατ. ευρώ σε 42.522 δικαιούχους για ενισχύσεις «De Minimis» του τομέα της ενίσχυσης ζωοτροφών και του τομέα των φερτών υλικών, λόγω της κακοκαιρίας Daniel.

Συγκεκριμένα, ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) εκταμίευσε, μεταξύ άλλων, τη Δευτέρα 44.726.678 ευρώ σε 39.820 δικαιούχους για ενίσχυση ζωοτροφών De Minimis, λόγω ευλογιάς και πανώλης.

Επίσης, έγινε πληρωμή ποσού 9.558.297 ευρώ σε 2.702 δικαιούχους για φερτά υλικά, λόγω της κακοκαιρίας Daniel.

Από αυτούς, το 80% περίπου των δικαιούχων έχει λάβει το σχετικό ποσό στον τραπεζικό του λογαριασμό, ενώ το υπόλοιπο 20% των δικαιούχων αναμένεται να το λάβει εντός της Τετάρτης, 29 Οκτωβρίου 2025.

Παραγωγοί που τυχόν δεν πρόλαβαν να υποβάλουν την προβλεπόμενη υπεύθυνη δήλωση, μπορούν να το κάνουν έως την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 23:59.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



