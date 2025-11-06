Οπλοστάσιο της Χαμάς στη Βιέννη – Σύλληψη υπόπτου στο Λονδίνο, τι εξετάζουν οι Αρχές

Έρευνες για πιθανές τρομοκρατικές ενέργειες στην Ευρώπη

 

Οπλοστάσιο της Χαμάς στη Βιέννη – Σύλληψη υπόπτου στο Λονδίνο, τι εξετάζουν οι Αρχές
06 Νοέ. 2025 19:10
Pelop News

Σε μια ευρείας κλίμακας επιχείρηση στη Βιέννη, η Αυστριακή Υπηρεσία Προστασίας του Κράτους και Πληροφοριών (DSN) εντόπισε αποθηκευτικό χώρο που περιείχε όπλα συνδεδεμένα με την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς. Η επιχείρηση, αποτέλεσμα πολυεθνικής συνεργασίας, αποκάλυψε πέντε πυροβόλα όπλα και δέκα γεμιστήρες, τα οποία φαίνεται ότι προορίζονταν για επιθέσεις κατά ισραηλινών ή εβραϊκών στόχων στην Ευρώπη, σύμφωνα με τις αρχές.

Παράλληλα, στο Λονδίνο, οι βρετανικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 39χρονου Βρετανού, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για ανάμειξη στην υπόθεση. Η έρευνα, που διήρκεσε εβδομάδες, επικεντρώθηκε σε δίκτυο υπόπτων για τρομοκρατική δραστηριότητα, με τη DSN να επιβεβαιώνει τη σύνδεση του οπλοστασίου με τη Χαμάς.

Ο Αυστριακός Υπουργός Εσωτερικών, Γκέρχαρντ Κάρνερ, δήλωσε: «Η επιτυχία της επιχείρησης καταδεικνύει τη δέσμευση των υπηρεσιών μας να αντιμετωπίσουν κάθε μορφή εξτρεμισμού. Η διεθνής συνεργασία και η αποφασιστικότητά μας εξασφαλίζουν μηδενική ανοχή σε τρομοκρατικές απειλές».

Οι αρχές της Αυστρίας ενισχύουν τα μέτρα ασφαλείας σε όλη τη χώρα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση του δικτύου και των προθέσεών του.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:12 Νέο περιστατικό με drone στον εναέριο χώρο της Σουηδίας: Διακοπή της κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο του Γκέτεμποργκ
21:03 Σοβαρό τροχαίο στον κόμβο Μαλαμάτων Δωρίδας, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρίο ο τραυματίας
20:53 Η πρώτη νίκη έφερε χαμόγελα στον Αίολο Αγυιάς – Δηλώσεις
20:47 Εξαρθρώθηκαν δύο συμμορίες διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική
20:38 Κρυμμένος θησαυρός σε κήπο στη Γαλλία: Βρήκε ράβδους χρυσού και νομίσματα ενώ έσκαβε για πισίνα
20:29 ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Μήνυμα συμπαράστασης Κουνάβη για τον Θρασύβουλο Μαυρομμάτη
20:22 Hellenic Train: Τι λέει για το περιστατικό με την αμαξοστοιχεία σε λάθος γραμμή στη Σίνδο
20:11 Αντεπίθεση Πιερρακάκη για τα ΕΛΤΑ: «77 Καταστήματα έκλεισαν επί ΣΥΡΙΖΑ»
20:05 «Grand Hotel»: Ο Πέτρος επιστρέφει, θερμή υποδοχή του Γιάννη Κουκουράκη στα social
20:00 Πάτρα: Επιχείρηση «Πυρετός το Σαββατόβραδο», κλιμάκια εφοριακών στα ταμεία των κέντρων διασκέδασης
19:50 ΑΔΜΗΕ – Μανουσάκης: Η ανάπτυξη των ηλεκτρικών δικτύων να συμβαδίσει με την επενδυτική έκρηξη της Τεχνητής Νοημοσύνης
19:43 Κίλι Σφακιανάκη: Οι τελευταίες της επιθυμίες
19:37 Οι διαιτητές στα ματς Α’, Β’ και Γ’ Κατηγορίας
19:35 Φάμελλος: Αυτό δεν λέγεται ανάπτυξη αλλά φορολογική αδικία
19:27 Ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις στον νότιο Λίβανο: Στο στόχαστρο στόχοι της Χεζμπολάχ
19:25 Το «ευχαριστώ» του Ερυθρού Αστέρα στον Ερμή
19:17 Βορίζια: Προσωρινά κρατούμενοι και οι δύο τραυματίες στο ΠΑΓΝΗ, μετά και την σύλληψη του δεύτερου υπόπτου
19:10 Οπλοστάσιο της Χαμάς στη Βιέννη – Σύλληψη υπόπτου στο Λονδίνο, τι εξετάζουν οι Αρχές
19:04 Οι πολίτες προχώρησαν, οι πολιτικοί όχι
18:55 Μαρινάκης κατά Πελετίδη για τις πινακίδες των τραπεζών: «Ρε παιδιά είμαστε με τα καλά μας;»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ