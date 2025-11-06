Οπλοστάσιο της Χαμάς στη Βιέννη – Σύλληψη υπόπτου στο Λονδίνο, τι εξετάζουν οι Αρχές

Σε μια ευρείας κλίμακας επιχείρηση στη Βιέννη, η Αυστριακή Υπηρεσία Προστασίας του Κράτους και Πληροφοριών (DSN) εντόπισε αποθηκευτικό χώρο που περιείχε όπλα συνδεδεμένα με την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς. Η επιχείρηση, αποτέλεσμα πολυεθνικής συνεργασίας, αποκάλυψε πέντε πυροβόλα όπλα και δέκα γεμιστήρες, τα οποία φαίνεται ότι προορίζονταν για επιθέσεις κατά ισραηλινών ή εβραϊκών στόχων στην Ευρώπη, σύμφωνα με τις αρχές.

Παράλληλα, στο Λονδίνο, οι βρετανικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 39χρονου Βρετανού, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για ανάμειξη στην υπόθεση. Η έρευνα, που διήρκεσε εβδομάδες, επικεντρώθηκε σε δίκτυο υπόπτων για τρομοκρατική δραστηριότητα, με τη DSN να επιβεβαιώνει τη σύνδεση του οπλοστασίου με τη Χαμάς.

Ο Αυστριακός Υπουργός Εσωτερικών, Γκέρχαρντ Κάρνερ, δήλωσε: «Η επιτυχία της επιχείρησης καταδεικνύει τη δέσμευση των υπηρεσιών μας να αντιμετωπίσουν κάθε μορφή εξτρεμισμού. Η διεθνής συνεργασία και η αποφασιστικότητά μας εξασφαλίζουν μηδενική ανοχή σε τρομοκρατικές απειλές».

Οι αρχές της Αυστρίας ενισχύουν τα μέτρα ασφαλείας σε όλη τη χώρα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση του δικτύου και των προθέσεών του.

