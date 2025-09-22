Όταν η βία των νέων αγγίζει όλη την κοινωνία

Η βία μεταξύ ανηλίκων δεν είναι απλώς ένα μεμονωμένο περιστατικό. Είναι καθρέφτης της κοινωνικής αβεβαιότητας και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι νέοι στην οικοδόμηση υγιών σχέσεων. Τελευταία τα περιστατικά πληθαίνουν.

Κάθε πράξη βίας δεν αφορά μόνο τα εμπλεκόμενα παιδιά. Αγγίζει ολόκληρη την κοινότητα και μας καλεί να αναλάβουμε συλλογική ευθύνη.

Η αντιμετώπισή της απαιτεί συντονισμένη θεσμική δράση, αλλά και ενεργή συμμετοχή της κοινωνίας. Το σχολείο και η οικογένεια οφείλουν να λειτουργούν ως πυλώνες ασφάλειας και εμπιστοσύνης, καλλιεργώντας αξίες όπως ο σεβασμός, η αλληλεγγύη και η υπευθυνότητα. Μέσα από αυτά τα θεμέλια, οι νέοι μπορούν να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τη συναισθηματική ωριμότητα που χρειάζονται για να ζήσουν σε μια κοινωνία δίκαιη και ασφαλή.

Η βία ανηλίκων δεν είναι ιδιωτική υπόθεση. Είναι ένα δημόσιο πρόβλημα που απαιτεί ευρεία κοινωνική και θεσμική παρέμβαση. Μόνο μέσα από την κοινή προσπάθεια όλων μπορούμε να ελπίζουμε σε μια κοινωνία όπου οι νέοι μεγαλώνουν με ασφάλεια, σεβασμό και ευκαιρίες για θετική κοινωνική ανάπτυξη. Κάθε δράση που προλαμβάνει τη βία είναι μια επένδυση στο μέλλον της ίδιας της κοινωνίας.

